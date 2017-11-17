Дорога уходит под воду напротив второй краевой больницы в Хабаровске

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Хабаровск, 17 ноября, AmurMedia.

Вода заливает в эти минуты проезжую часть прямо напротив краевой клинической больницы № 2 на улице Павловича в Хабаровске. Выяснять подробности происшествия будут специалисты, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Как утверждают очевидцы событий, вода хлещет на дорогу из колодца. По наблюдению горожан, скорее всего, проезжую часть заливает кипяток. При этом подтопленная территория напротив медучреждения стремительно превращается в непроходимое месиво.