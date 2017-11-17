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04:37 (мск), источник: AmurMedia.ru

Дорога уходит под воду напротив второй краевой больницы в Хабаровске

Все подробности происшествия предстоит выяснить специалистам.

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фотографий

Хабаровск, 17 ноября, AmurMedia.

Вода заливает в эти минуты проезжую часть прямо напротив краевой клинической больницы № 2 на улице Павловича в Хабаровске. Выяснять подробности происшествия будут специалисты, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Как утверждают очевидцы событий, вода хлещет на дорогу из колодца. По наблюдению горожан, скорее всего, проезжую часть заливает кипяток. При этом подтопленная территория напротив медучреждения стремительно превращается в непроходимое месиво.

В настоящее время в подробностях происшествия разбираются специалисты. Получить оперативный комментарий от Единой диспетчерской города, к сожалению, не удалось, равно как и выяснить, какое из предприятий будет устранять последствия коммунальной аварии.

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