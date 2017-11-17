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04:22 (мск), источник: РИА Новости

Схватка геккона и змеи попала на видео

Змея из семейства ужеобразных и геккон токи сцепились в схватке, которую заснял британский турист, отдыхавший в Паттайе. Видео публикует портал Pattaya One.

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. На записи видно, как геккон, сидящий на столбе, укусил и не выпускает змею, та отвечает удушающим приемом, набросив хвост на шею противника. После нескольких минут наблюдения британец вмешался в противостояние и разнял дерущихся, объяснив зрителям, что он любит гекконов и хочет помочь рептилии, оказавшейся в менее выгодном положении. Жена туриста пыталась уговорить его не трогать рептилий, однако тот заявил, что не считает змею ядовитой.

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