Схватка геккона и змеи попала на видео

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. На записи видно, как геккон, сидящий на столбе, укусил и не выпускает змею, та отвечает удушающим приемом, набросив хвост на шею противника. После нескольких минут наблюдения британец вмешался в противостояние и разнял дерущихся, объяснив зрителям, что он любит гекконов и хочет помочь рептилии, оказавшейся в менее выгодном положении. Жена туриста пыталась уговорить его не трогать рептилий, однако тот заявил, что не считает змею ядовитой.