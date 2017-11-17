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04:58 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На выходных в Красноярске потеплеет до -1°C

Похолодание до -9°C вернется в город только на следующей неделе.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 53% 762 мм рт. ст. 9 м/с
Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На предстоящих выходных в Красноярске ожидается теплая, но ветреная погода. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 17 ноября, в городе будет пасмурно. Столбики термометров опустятся до -10°C, днем потеплеет до -6°C. Ветер слабый с порывами до 4 м/с.

«17 ноября дорогах центральных и южных районов Красноярского края сохранится гололедица», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

В субботу, 18 ноября, будет немного теплее. Синоптики обещают до -5°C днем и до -2°C вечером. В первой половине дня возможен небольшой снег. Ветер западный до 5 м/с.

В воскресенье, 19 ноября, метеорологи прогнозируют потепление до -1°C. Вечером в Красноярске пройдет снег. В этот день ветер усилится до 6 м/с.

Отметим, что похолодание до -9°C вернется в Красноярск только в понедельник, 20 ноября.

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