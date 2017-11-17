Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После смерти мужа Демидова узнала об измене, тайне "Зимней вишни"
7 неловких вопросов сексологу
Актриса Мерил Стрип назвала восхищающую ее ведущую из России
Шансы России на ЧМ-2018: прогноз футбольного эксперта и тренера
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Табаков о словах Дюжева: дурное воспитание и малая образованность
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
71-летняя турецкая певица Айше Пеккан собирается родить первенца
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Ксения Собчак в странном платье с сеткой вышла в свет (фото)
Женщина собирает в Сети деньги на уменьшение груди
Настя Каменских подчеркнула фигуру мини-платьем - СМИ
Пугачева о новом имидже: Хочу быть моложавой мамой
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
05:01 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Старинную усадьбу в Иркутске отреставрировали за 56 млн рублей

Здание займет Иркутский дом литераторов.

В Иркутске заканчивается реставрация усадьбы Бревнова — памятника истории и культуры федерального значения. Стоимость работ составила 56 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Здание было построено в 1908—1910 гг. Реставрация была начата в августе 2015 года. Специалисты провели усиление фундаментов, перекрытий, внутренних стен и перегородок, отреставрировали чердачное перекрытие, стропильную систему, деревянные стены второго этажа, выполнили работы по внутренним инженерным системам здания — отоплению, вентиляции, водопроводу, внутреннему электроснабжению и канализации.

«Специалисты в полном объеме провели реставрацию архитектурно-декоративной отделки. На фасадах здания восстановили маскароны в виде головы льва, фризы, лепные гирлянды по цветочным мотивам, сложные по рисунку элементы», — сообщили в пресс-службе.

На втором этаже воссоздана наружная деревянная галерея, которая была утрачена еще в 20-е годы ХХ века, о ее существовании было известно только по историческим фотографиям.

В настоящее время завершаются работы по благоустройству территории и наружному освещению. Ведутся финишные отделочные работы внутри здания: специалисты устанавливают оконную и дверную фурнитуру, ведут циклевание и лаковое покрытие паркета.

Открытие объекта запланировано на 25 декабря. Здание займет Иркутский дом литераторов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Республике Алтай власти готовы потратить 3,6 млн рублей на борьбу с волками
Что известно о ДТП с микроавтобусом в Марий Эл
Белый дом отметил необходимость сотрудничества с Путиным
СМИ: спутники РФ получат солнечные батареи рекордного размера
Елена Исинбаева назвала «полным беспределом» решение WADA
От революции к биткоинам: что нужно знать о кризисе в Зимбабве
РЖД возобновляют продажи билетов в плацкарт на 2018 год
В Гамбурге разгорелся скандал из-за билетов на Rolling Stones
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Две модели Nissan покинули российский рынок Российские дилеры японской марки завершили продажи седанов Sentra и кроссоверов Pathfinder
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Сын Ксении Собчак растет настоящим богатырем (фото) 36-летняя Ксения Собчак опубликовала новый снимок своего сына Платона, которому через несколько дней исполнится год. 
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь