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05:12 (мск), источник: Вести - Красноярск

На подходе к 153-й школе из земли торчат металлические штыри

Когда дорога к знаниям — полоса препятствий. Возле 153-й школы Красноярска, она находится в Покровке, на тротуаре появились металлические штыри. Они торчат из земли, а мимо каждый день, да ещё и по гололёду, ходят дети.

Пинают, трогают руками, иногда падают рядом или бегут мимо. Учеников начальных классов металлические штыри, торчащие из земли вдоль тротуара в Покровке, возле 153-й школы, не смущают. Велики глаза только у взрослого страха, у детей он, кажется, отсутствует. Потому родители стараются лично водить своих чад в школу, чтобы те не напоролись на что-то неприятное.

Появились такие конструкции у пешеходной дорожки неспроста. Жители 15-го дома на Мартынова, а точнее, его первых этажей, решали другую проблему — преградили доступ автохамам к газону. Те взяли моду парковаться прямо под окнами. К слову, Покровка — не единственное место в Красноярске, где из земли торчат подобные конструкции.

Такая же ситуация на главной улице города — проспекте Мира, который реконструировали этим летом. Не пришли фонарные столбы, а площадку для них подготовили, и теперь на протяжении всего проспекта, где каждый день ходят тысячи людей, торчат из земли вот такие штыри.

В администрации Центрального района пояснили — штыри на Мартынова управляющая компания приведёт в надлежащий вид, но не в этом году. «С наступлением тёплых температур, УК уже внесла в расчётную смету данные работы, будет смонтировано хорошее ограждение, которое соответствует нормам безопасности», — пояснила пресс-секретарь администрации Центрального района Красноярска Олеся Витюк.

А пока в администрации района призвали родителей следить за детьми и самим ходить аккуратно. Со штырями придётся пережить самое сложное для пешеходов время — зиму. А вот первая партия фонарных столбов для проспекта Мира должна прийти уже на следующей неделе. Тогда и приступят к установке.


Мария СЕМЁНОВА



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