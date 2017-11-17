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05:14 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский край отдал бизнесу более тысячи бесплатных гектаров

На участках земли будут развлекать туристов и собирать мёд.

Более тысячи «дальневосточных гектаров» получили в Хабаровском крае граждане России, намеренные заниматься предпринимательством. Около 700 участков земли их владельцы планируют использовать для производства пищевой продукции — это пчеловодство, животноводство, выращивание зерновых и иных сельхозкультур, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«На территории Хабаровского края уже больше года реализуется федеральный закон по предоставлению в безвозмездное пользование земельных наделов площадью до одного гектара. Более семи тысяч граждан уже стали владельцами участков и приступили к их освоению. Почти половина из них определились с разрешенным видом использования земли», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что популярностью также пользуется туристическая деятельность и организация отдыха и гостиничное обслуживание — этот вид бизнеса выбрали 118 граждан. Они намерены устроить кемпинги, палаточные городки, туристические базы и тропы. Более 20 земельных наделов предоставлены для торговой деятельности и обслуживания населения: под магазины, торговые центры, объекты придорожного сервиса. Участки берут и под обслуживание автотранспорта, под склады и производственную деятельность.

Наибольшей популярностью для предпринимательской деятельности пользуются районы, находящиеся вблизи города Хабаровска: имени Лазо, Хабаровский и Вяземский.

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