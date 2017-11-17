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05:28 (мск), источник: АиФ Красноярск

В парке «Роев ручей» у пары маленьких обезьян родилась двойня

Краснорукие тамарины Ярик и Милана впервые стали родителями.

В парке флоры и фауны «Роев ручей» у обезьянок родилась двойня. Родителями стали краснорукие тамарины Ярик и Милана.

Это первое их потомство, поскольку москвич Ярик прибыл в Красноярск только в марте специально, чтобы познакомиться с подружками, которые живут в «Роевом ручье».

Самки Милана и Ульяна боролись за право быть главной в семействе. Интересно, что для такого вида обезьян характерен редкий среди млекопитающих вид семейных отношений — полиандрия, когда рожать детенышей и спариваться со всеми самцами группы может только доминирующая самка. А вот ухаживают за малышами все члены семьи (в природе тамарины живут небольшими группами до 6 реже 15 особей).

Как правило, у тамаринов рождается по два-три малыша. Дети Ярика и Миланы родились в середине октября и родители сами выращивают их. Особую заботу проявляет отец.

«Первые два месяца жизни маленькие тамарины проведут на спине у своего отца. Заботливый папа оберегает детенышей от опасности и отдает их матери только на время кормления. Такое отношение к потомству характерно для всех представителей семейства игрунковых», — говорит Елена Шабанова, сотрудник парка.

Для справки. Тамарины обитают в тропических лесах северо-востока Южной Америки, и занесены в список особо охраняемых, как исчезающий вид. Их размер не больше полуметра вместе с хвостом и весом до 900 грамм. Едят всё от нектара цветов, фруктов до насекомых и птичьих яиц.

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