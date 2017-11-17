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05:38 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске действует режим «черного неба»

Неблагоприятные метеорологические условия будут действовать до 15:00 17 ноября.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске продлили режим неблагоприятных метеоусловий. «Черное небо» будет действовать в городе до середины дня. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.

Режим НМУ первой степени опасности был введен в Красноярске с 14 ноября. Его планировалось снять еще вчера вечером, однако метеорологи решили продлить режим. Это связано с тем, что на территории города до сих пор сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Последний раз режим «черного неба» вводили в Красноярске в начале ноября. В этот период жителям рекомендуется минимизировать проведение работ, вызывающих загрязнение атмосферы. Сжигание отходов в ходе действия режима НМУ запрещено. Предприятиям рекомендовано усилить контроль за соблюдением нормативов выбросов.

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