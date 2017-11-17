В Красноярске отметили День урожая

Вот так, песнями и хлебом-солью, встречают врио губернатора края Александра Усса. По традиции на день урожая аграрии свозят самую свежую и качественную продукцию со всех уголков региона, чтобы показать, чем гордятся. Сегодня в Красноярском крае работают около 400 сельхозпредприятий, более 2000 фермерских хозяйств. Александр Усс отметил, что урожайность зерна составила 23,6 центнера с гектара, это существенно выше, чем у наших сибирских соседей.



«Честно говоря, когда выпали такие снега, я не очень верил, что край соберёт даже 2 миллиона тонн зерна, но наши крестьяне собрали 2,2 миллиона и снова стали рекордсменами по урожаю. Поэтому, пользуясь случаем, всех сельских тружеников от души благодарю за их подвижнический труд», — сказал врио губернатора Красноярского края Александр Усс.



В этом сезоне собрали более миллиона тонн картофеля и около 200 тысяч тонн овощей. Растёт производство молока, яйца, мяса птицы. Впервые за несколько лет удалось сохранить поголовье крупного рогатого скота на уровне предыдущего года. Успехи отрасли во многом связаны с серьёзной государственной поддержкой. В целом на реализацию программы развития сельского хозяйства до конца года выделят свыше семи миллиардов рублей. Один из получателей — зеленогорское предприятие «Искра», там обновили поголовье коров.



«Мы 380 голов поменяли за счёт средств господдержки. Это для нас была очень серьёзная поддержка. Племенная нетель оплачивалась в районе 70 тысяч рублей. За свой счёт мы такую большую работу не смогли бы провести», — отметил Директор ООО «Искра» Игорь Кондрус (Зеленогорск).



За последние шесть лет поддержку получили также 185 начинающих фермеров, гранты выделили и на развитие полусотни семейных животноводческих ферм. Господдержку будут оказывать и дальше. Красноярские аграрии выходят не только на рынки соседних регионов, но и на зарубежные.





Владимир ЖАРИНОВ

