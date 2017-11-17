Госавтоинспекция Уфы объяснила перебои в работе светофоров в городе

16 ноября в Уфе прошла пресс-конференция, посвященная Дню памяти жертв ДТП.

Был поднят вопрос, почему на некоторых перекрестках перестает работать светофор, сразу же образовывается огромная пробка, а регулировщик не спешит на затрудненные места.

Динар Гильмутдинов ответил, что в ГИБДД отслеживают работу светофоров и реагируют сразу, как только поступает заявка.

— Если нам сообщили, что где-то на оживленном перекрестке не работает светофор, мы сразу же отправляем туда сотрудника. Спасибо уфимцам, которые сообщают нам о неполадках дорожных объектов по номеру «02», — отметил главный госавтоинспектор.