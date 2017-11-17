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08:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Уфы объяснила перебои в работе светофоров в городе

Как оказалось, есть несколько причин для сбоя.

16 ноября в Уфе прошла пресс-конференция, посвященная Дню памяти жертв ДТП.

Был поднят вопрос, почему на некоторых перекрестках перестает работать светофор, сразу же образовывается огромная пробка, а регулировщик не спешит на затрудненные места.

Динар Гильмутдинов ответил, что в ГИБДД отслеживают работу светофоров и реагируют сразу, как только поступает заявка.

— Если нам сообщили, что где-то на оживленном перекрестке не работает светофор, мы сразу же отправляем туда сотрудника. Спасибо уфимцам, которые сообщают нам о неполадках дорожных объектов по номеру «02», — отметил главный госавтоинспектор.

Председатель Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов отметил, что основными причинами нестабильной работы светофоров являются как погодные условия, так и технический сбой.

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