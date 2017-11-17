Госавтоинспекция Уфы объяснила перебои в работе светофоров в городе
Как оказалось, есть несколько причин для сбоя.
Как оказалось, есть несколько причин для сбоя.
16 ноября в Уфе прошла
Был поднят вопрос, почему на некоторых перекрестках перестает работать светофор, сразу же образовывается огромная пробка, а регулировщик не спешит на затрудненные места.
Динар Гильмутдинов ответил, что в ГИБДД отслеживают работу светофоров и реагируют сразу, как только поступает заявка.
— Если нам сообщили, что
Председатель Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов отметил, что основными причинами нестабильной работы светофоров являются как погодные условия, так и технический сбой.