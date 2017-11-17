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06:12 (мск), источник: РИА Новости

«Марсианский город» в Дубае построят через 2,5 года

Проект «марсианского города» Mars Scientific City в Дубае, где будут симулироваться условия жизни на Красной планете, будет завершен через 2,5 года, сообщил представитель космического агентства ОАЭ Мухаммед Нассер аль-Ахбаби.

Источник: РИА Новости

ДУБАЙ, 17 ноя — РИА Новости. Проект «марсианского города» Mars Scientific City в Дубае, где будут симулироваться условия жизни на Красной планете, будет завершен через 2,5 года, сообщил представитель космического агентства ОАЭ Мухаммед Нассер аль-Ахбаби.

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Как сообщалось ранее, площадь «марсианского города», где учёные и инженеры будут изучать условия жизни на Марсе, составит более 170 тысяч квадратных метров, его стоимость — 500 миллионов дирхамов (около 136 миллионов долларов). На изображениях проекта, которые ранее появились в интернете, видны несколько куполов, расположенных в пустыне. Внутри них — человеческие жилища и зеленые насаждения.

По словам собеседника издания Khaleej Times, бюджет и место строительства проекта уже определены, проект будет реализован «через 30 месяцев».

При строительстве будут использованы инновационные технологии. В проекте появятся лаборатории по вопросам продуктов питания, энергии, воды, их сохранения, а также лаборатория, в которой будут проводиться исследования сельскохозяйственных культур. Кроме того, в «городе» построят музей и научные центры.

В прошлом году власти ОАЭ заявили о планах построить город на Марсе к 2117 году и отправить туда людей.

«Космический сектор ОАЭ будет способствовать росту основанной на знаниях экономики, а также позиционировать нас как лидера в передовых технологиях», — сказал аль-Ахбаби.

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