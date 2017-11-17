Мацуев и Гергиев снова порадуют владивостокцев
Кульминацией осеннего репертуара Приморской сцены станет исполнение «Рахманиновского цикла», сообщает Deita. ru со ссылкой на
Кульминацией осеннего репертуара Приморской сцены станет исполнение «Рахманиновского цикла», сообщает Deita. ru со ссылкой на
29 ноября (начало в 20:00) и 30 ноября (начало в 11:00) выдающиеся музыканты — пианист Денис Мацуев вместе и Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева исполнят все произведения Сергея Васильевича Рахманинова для фортепиано с оркестром.
Шедевры «последнего романтика» русской музыки Сергея Рахманинова занимают особое место в репертуаре Мариинского театра и Дениса Мацуева, чьи интерпретации концертов композитора неизменно встречают восторженный приём критиков и публики во всем мире.
Валерия Гергиева и Симфонический оркестр Мариинского театра с пианистом связывает длительная история совместных выступлений. Очередным ярким результатом сотрудничества этих выдающихся музыкантов неоднократно становились записи лейбла «Мариинский»: в 2010 году был выпущен диск с Третьим концертом и Рапсодией на тему Паганини, в 2014 году — с Первым фортепианным концертом Рахманинова. Еще одним релизом цикла, выход которого запланирован на февраль 2018 года, станет запись знаменитого Второго концерта.
Михаил Грач.