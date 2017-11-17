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06:16 (мск), источник: ДЕЙТА

Мацуев и Гергиев снова порадуют владивостокцев

Кульминацией осеннего репертуара Приморской сцены станет исполнение «Рахманиновского цикла», сообщает Deita. ru со ссылкой на пресс-службу театра.

29 ноября (начало в 20:00) и 30 ноября (начало в 11:00) выдающиеся музыканты — пианист Денис Мацуев вместе и Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева исполнят все произведения Сергея Васильевича Рахманинова для фортепиано с оркестром.

Шедевры «последнего романтика» русской музыки Сергея Рахманинова занимают особое место в репертуаре Мариинского театра и Дениса Мацуева, чьи интерпретации концертов композитора неизменно встречают восторженный приём критиков и публики во всем мире.

Валерия Гергиева и Симфонический оркестр Мариинского театра с пианистом связывает длительная история совместных выступлений. Очередным ярким результатом сотрудничества этих выдающихся музыкантов неоднократно становились записи лейбла «Мариинский»: в 2010 году был выпущен диск с Третьим концертом и Рапсодией на тему Паганини, в 2014 году — с Первым фортепианным концертом Рахманинова. Еще одним релизом цикла, выход которого запланирован на февраль 2018 года, станет запись знаменитого Второго концерта.

Михаил Грач.

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