В Уфе закрыли кальянную из-за жалоб жильцов на дым
УФА, 17 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Деятельность кальянной «Клуб дыма» в Уфе приостановили
УФА, 17 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Деятельность кальянной «Клуб дыма» в Уфе приостановили
Жильцы дома № 49 по ул. проспект Октября пожаловались в ведомство на дым, проникающий в их квартиры
Между тем, согласно
По выявленным нарушениям составлен протокол об административном правонарушении по ст.6.6 КоАП РФ. В результате Советский районный суд Уфы признал индивидуального предпринимателя, организовавшего кальянную, виновным и постановил приостановить деятельность заведения на 60 суток.
Кроме этого мужчина, нарушивший п. 6 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», согласно которого запрещается курение табака в помещениях предназначенных для предоставления услуг общественного питания, должен заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.