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07:39 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе закрыли кальянную из-за жалоб жильцов на дым

УФА, 17 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Деятельность кальянной «Клуб дыма» в Уфе приостановили из-за нарушений, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РБ.

Жильцы дома № 49 по ул. проспект Октября пожаловались в ведомство на дым, проникающий в их квартиры из-за деятельности заведения, находящегося на первом этаже в их многоквартирном жилом доме. В ходе внеплановой проверки специалисты выявили нарушения санитарных требований к оборудованию системы вентиляции кальянной: выброс от вытяжной системы вентиляции организован одним выпуском по наружной стене жилого дома в дворовой части на уровне 3 этажа между окнами жилых квартир.

Между тем, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья устройство и оборудование выбросов систем местной вытяжной вентиляции не должны влиять на ухудшение условий проживания и пребывания людей в жилых домах, помещениях и зданиях иного назначения. Система вытяжной вентиляции организаций, расположенных в зданиях иного назначения, оборудуется отдельно от системы вентиляции этих зданий. Шахты вытяжной вентиляции выступают над коньком крыши или поверхностью плоской кровли на высоту не менее одного метра, пояснили в Роспотребнадзоре по РБ.

По выявленным нарушениям составлен протокол об административном правонарушении по ст.6.6 КоАП РФ. В результате Советский районный суд Уфы признал индивидуального предпринимателя, организовавшего кальянную, виновным и постановил приостановить деятельность заведения на 60 суток.

Кроме этого мужчина, нарушивший п. 6 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», согласно которого запрещается курение табака в помещениях предназначенных для предоставления услуг общественного питания, должен заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

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