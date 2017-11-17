В Уфе закрыли кальянную из-за жалоб жильцов на дым

Жильцы дома № 49 по ул. проспект Октября пожаловались в ведомство на дым, проникающий в их квартиры из-за деятельности заведения, находящегося на первом этаже в их многоквартирном жилом доме. В ходе внеплановой проверки специалисты выявили нарушения санитарных требований к оборудованию системы вентиляции кальянной: выброс от вытяжной системы вентиляции организован одним выпуском по наружной стене жилого дома в дворовой части на уровне 3 этажа между окнами жилых квартир.

Между тем, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья устройство и оборудование выбросов систем местной вытяжной вентиляции не должны влиять на ухудшение условий проживания и пребывания людей в жилых домах, помещениях и зданиях иного назначения. Система вытяжной вентиляции организаций, расположенных в зданиях иного назначения, оборудуется отдельно от системы вентиляции этих зданий. Шахты вытяжной вентиляции выступают над коньком крыши или поверхностью плоской кровли на высоту не менее одного метра, пояснили в Роспотребнадзоре по РБ.

По выявленным нарушениям составлен протокол об административном правонарушении по ст.6.6 КоАП РФ. В результате Советский районный суд Уфы признал индивидуального предпринимателя, организовавшего кальянную, виновным и постановил приостановить деятельность заведения на 60 суток.