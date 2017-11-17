Местами небольшие осадки и до 3 градусов тепла будет в столичном регионе
В субботу ожидается облачная погода, местами небольшие осадки и гололедица.
В субботу ожидается облачная погода, местами небольшие осадки и гололедица.
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Прохладная погода с небольшими осадками ожидается в пятницу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
«Будет облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки. Температура в Москве составит ноль — плюс 2 градуса, по области — от минус 2 до плюс 3 градусов», — отметил представитель метеослужбы. Ветер южный,
В субботу будет облачно, местами вновь небольшие осадки и гололедица. В столице ночью и днем столбики термометров покажут ноль — плюс 2 градуса, в Подмосковье — от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер западный,