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06:25 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске запустили акцию по сбору макулатуры

Она пройдет в каждом районе Красноярска и продлится три недели с 20 ноября по 9 декабря.

ГУК «Жилфонд» организовал очередной марафон по сбору макулатуры при поддержке «Зелёной дружины СГК». Акция будет проходить в каждом районе Красноярска и продлится три недели с 20 ноября по 9 декабря.

Сдать бумагу, ненужные журналы, газеты и коробки можно будет в районных дирекциях ГУК «Жилфонд». В рабочие дни принимать макулатуру будут бесплатно с 8:00 до 17:00. В субботу с 10 до 12 часов принимать старую бумажную продукцию будет организация, утилизирующая вторсырье по цене 4 рубля за килограмм.

«Наши экологические акции совместно с “Зелёной дружиной” уже давно полюбились нашим жителям. Очень часто к нам поступают обращения с просьбой высадить деревья или цветы во дворах, порой жильцы и сами просят вступить в ряды дружинников. Во время весеннего сбора макулатуры мы вместе с красноярцами собрали более 3 тонн бумаги, и мы уверены, что это не предел. Жители неоднократно обращались к нам с просьбой, чтобы автомобиль, который принимает макулатуру, заезжал в отдаленные микрорайоны, поэтому у нас добавился ещё один адрес, куда можно будет принести бумагу — в микрорайоне Солнечный», — отметила Наталья Жавнова, генеральный директор ГУК «Жилфонд».

График приёма макулатуры:

20—24 ноября с 8:00 до 17:00 бесплатно; 25 ноября с 10:00 -12:00 по цене 4 рубля за кг по адресам: ул. Республики, 33; ул. Семафорная, 193. 27 ноября — 1 декабря с 8:00 до 17:00 бесплатно; 2 декабря с 10:00 -12:00 по цене 4 рубля за кг по адресам: ул. Высотная, 23; ул. Новая, 4. 4—8 декабря с 8:00 до 17:00 бесплатно; 9 декабря с 10:00 -12:00 по цене 4 рубля за кг по адресам: ул. Тамбовская, 5; ул. Воронова, 39/1; С 12:30 до 14:30 мкр. Солнечный: ул. 60 лет образования СССР, 14.

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