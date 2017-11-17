Иркутский шахматист победил на первенстве Сибири
Наш земляк выиграл в классических шахматах.
Наш земляк выиграл в классических шахматах.
Иркутянин Тимур Эргешов стал победителем первенства СФО по шахматам. Об этом сообщает
Сибирские соревнования по шахматам проходили в Новосибирске. Первое место Тимур Эргешов занял в классических шахматах. Он провел 9 встреч. В 8 из них выиграл, в одной — сыграл вничью. На втором и третьем месте оказались новосибирцы Эрик Обгольц и Сергей Колбышев соответственно.
«Уже второй год подряд Тимур становится чемпионом Сибири. Золотая медаль первенства Сибири дает ему право принять участие в финале первенства России, который пройдет в апреля 2018 года в Сочи», — рассказал директор спортивной школы «Юный Динамовец» Сергей Депчинский.