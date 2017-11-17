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11:17 (мск), источник: АиФ Иркутск

Иркутский шахматист победил на первенстве Сибири

Наш земляк выиграл в классических шахматах.

Иркутянин Тимур Эргешов стал победителем первенства СФО по шахматам. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Сибирские соревнования по шахматам проходили в Новосибирске. Первое место Тимур Эргешов занял в классических шахматах. Он провел 9 встреч. В 8 из них выиграл, в одной — сыграл вничью. На втором и третьем месте оказались новосибирцы Эрик Обгольц и Сергей Колбышев соответственно.

«Уже второй год подряд Тимур становится чемпионом Сибири. Золотая медаль первенства Сибири дает ему право принять участие в финале первенства России, который пройдет в апреля 2018 года в Сочи», — рассказал директор спортивной школы «Юный Динамовец» Сергей Депчинский.

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