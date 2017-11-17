Иркутский шахматист победил на первенстве Сибири

Иркутянин Тимур Эргешов стал победителем первенства СФО по шахматам. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Сибирские соревнования по шахматам проходили в Новосибирске. Первое место Тимур Эргешов занял в классических шахматах. Он провел 9 встреч. В 8 из них выиграл, в одной — сыграл вничью. На втором и третьем месте оказались новосибирцы Эрик Обгольц и Сергей Колбышев соответственно.