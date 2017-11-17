Должников за коммунальные услуги отключают от канализации

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Владивосток, 17 ноября, PrimaMedia.

С 15 ноября во Владивостоке начался очередной этап отключений абонентов, которые не прореагировали на предупредительные уведомления, направленные в сентябре этого года всем должникам. Возобновить доступ к коммунальным удобствам жильцы смогут после погашения долгов либо заключения соглашения о реструктуризации, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе КГУП «Примводоканал».

Ранее КГУП «Приморский водоканал» совместно с ПАО «ДЭК» и филиалом «Приморской генерации АО «ДГК» разослали квитанцию для должников, в которой указаны все долги за полученные услуги. Всего квитанций-предупреждений выпущено 12 984 штуки. Сумма задолженности за водоснабжение и водоотведение перед «Примводоканалом» по этим квитанциям составляет более 225 млн рублей. Эти деньги предприятие могло бы направить на модернизацию оборудования и, прежде всего, на замену устаревших труб. Вместо этого оплачиваются судебные издержки, чтобы бороться с неплательщиками.

«В октябре уже заблокировано 26 квартир, сумма долгов по ним более 1,8 млн рублей. Восемь квартир разблокировали, после погашения собственниками долга на сумму 354 649 рублей. После выпуска в сентябре уведомлений 22 абонента обратились для заключения договора о реструктуризации долга, на общую сумму 222 160 рублей. Всего с момента выпуска квитанций и по настоящее время удалось получить более 7 млн рублей долга с населения», — рассказал начальник отдела по дебиторской задолженности КГУП «Примводоканал» Алексей Степанов.

Отметим, на предприятии реализуются и другие меры борьбы с неплательщиками. В случае непринятия мер по погашению задолженности должникам будет предъявлен иск о взыскании долга в судебном порядке. Наряду с основной суммой долга будут предъявлены требования по штрафным санкциям, а также судебные издержки (государственная пошлина и другие расходы по взысканию долга в судебном порядке). Проводится большая работа с судебными приставами. Совместно с администрацией Владивостока рассматривается вопрос о расторжении договора найма и выселения из занимаемых жилых помещений абонентов-должников.

В случае, если должник не в состоянии погасить сразу имеющиеся долги, предлагается заключить соглашение о реструктуризации задолженности, обратившись с любой абонентский отдел. Наличие указанного соглашения позволит должнику прийти в отделы социальной защиты за оформлением субсидий, а также возобновить выплату льгот.

Об условиях заключения договора о реструктуризации можно узнать на официальных сайтах компаний, в абонентских отделах и по телефонам «горячей линии»:

КГУП «Приморский водоканал» — 8 (423) 265−22−39 — Отдел взыскания дебиторской задолженности.

АО «ДГК» — 8 (423) 279−60−00 .