Должников за коммунальные услуги отключают от канализации
Возобновить доступ к коммунальным удобствам жильцы смогут после погашения долгов либо заключения соглашения о реструктуризации (ФОТО).
Возобновить доступ к коммунальным удобствам жильцы смогут после погашения долгов либо заключения соглашения о реструктуризации (ФОТО).
Владивосток, 17 ноября, PrimaMedia.
С 15 ноября во Владивостоке начался очередной этап отключений абонентов, которые не прореагировали на предупредительные уведомления, направленные в сентябре этого года всем должникам. Возобновить доступ к коммунальным удобствам жильцы смогут после погашения долгов либо заключения соглашения о реструктуризации, сообщили ИА PrimaMedia в
Ранее КГУП «Приморский водоканал» совместно с ПАО «ДЭК» и филиалом «Приморской генерации АО «ДГК» разослали квитанцию для должников, в которой указаны все долги за полученные услуги. Всего
«В октябре уже заблокировано 26 квартир, сумма долгов по ним более 1,8 млн рублей. Восемь квартир разблокировали, после погашения собственниками долга на сумму 354 649 рублей. После выпуска в сентябре уведомлений 22 абонента обратились для заключения договора о реструктуризации долга, на общую сумму 222 160 рублей. Всего с момента выпуска квитанций и по настоящее время удалось получить более 7 млн рублей долга с населения», — рассказал начальник отдела по дебиторской задолженности КГУП «Примводоканал» Алексей Степанов.
В случае, если должник не в состоянии погасить сразу имеющиеся долги, предлагается заключить соглашение о реструктуризации задолженности, обратившись с любой абонентский отдел. Наличие указанного соглашения позволит должнику прийти в отделы социальной защиты за оформлением субсидий, а также возобновить выплату льгот.
Об условиях заключения договора о реструктуризации можно узнать на официальных сайтах компаний, в абонентских отделах и по телефонам «горячей линии»:
КГУП «Приморский водоканал» —
АО «ДГК» —
ПАО «ДЭК» — 8−800−333−0−444.