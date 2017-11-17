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07:37 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинцы запустили шары в память о погибших в ДТП

Сотрудники ГИБДД провели акцию совместно со школьниками.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с юными инспекторами движения провели акцию «Помни меня», посвященную Всемирному Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, сообщают в ГИБДД по Челябинску.

Инспекторы и школьники почтили память погибших минутой молчания и со словами «Мы вас помним!» запустили в небо белые воздушные шары, как символ жизни.

«Цель акции не только вспомнить о погибших, но и обратиться к участникам дорожного движения с призывом соблюдать правила дорожного движения, привлечь внимание к проблеме аварийности», — отмечает начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по Челябинску Андрей Шерстобитов.

Каждый участник акции пообещал детям быть внимательным и дисциплинированным на дорогах.

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