Челябинцы запустили шары в память о погибших в ДТП
Сотрудники ГИБДД провели акцию совместно со школьниками.
Сотрудники ГИБДД провели акцию совместно со школьниками.
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с юными инспекторами движения провели акцию «Помни меня», посвященную Всемирному Дню памяти жертв
Инспекторы и школьники почтили память погибших минутой молчания и со словами «Мы вас помним!» запустили в небо белые воздушные шары, как символ жизни.
«Цель акции не только вспомнить о погибших, но и обратиться к участникам дорожного движения с призывом соблюдать правила дорожного движения, привлечь внимание к проблеме аварийности», — отмечает начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по Челябинску Андрей Шерстобитов.
Каждый участник акции пообещал детям быть внимательным и дисциплинированным на дорогах.