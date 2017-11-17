Кузбасскую шахту пытались захватить неизвестные люди в масках
Шахта «Анжерская-Южная» признана банкротом, но работы на предприятии продолжаются.
Шахта «Анжерская-Южная» признана банкротом, но работы на предприятии продолжаются.
Шахту «Анжерская-Южная» в Кемеровском районе пытались захватить неизвестные люди в масках.
Как сообщает информагентство «ТАСС» со ссылкой на источник в областной администрации, в минувший четверг на территорию шахты проникли несколько десятков неизвестных человек в масках. Они приехали к предприятию на автобусах, обезвредили охрану и выгнали работников на улицу. Один из рабочих сообщил о происходящем начальству.
Власти Кемеровской области привлекли силы регионального ГУ МВД к обеспечению охраны и правопорядка на шахте. Губернатор Аман Тулеев провел совещание по ситуации на шахте. Сейчас все системы жизнеобеспечения шахты работают в штатном режиме.
Известно, что между конкурсными управляющими шахты возникли разногласия ООО «ОЭУ Блок № 2 шахта «Анжерская-Южная» (юридическое лицо шахты, признанное банкротом) и ООО «НПО «Гидроуголь» (также банкрот, один из кредиторов шахты), а также руководством ООО «Блок № 3 шахта «Анжерская-Южная». Шахту признали банкротом в феврале 2016 года. Сейчас добыча угля на ней приостановлена, так как