МЧС патрулирует трассу М-5

Им поручено провести комплекс предупредительных мероприятий на случай ухудшения дорожной обстановки, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидается снег, на дорогах — гололедица, особенно сильная в горах. Кроме того, возможно налипание мокрого снега на провода.

«В случае осложнения дорожной ситуации будет организована работа мобильных пунктов обогрева для оказания помощи гражданам, а также информирование водителей-дальнобойщиков», — отметили в ГУ МЧС региона.