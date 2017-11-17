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06:59 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

МЧС патрулирует трассу М-5

На федеральную трассу М-5 «Урал» отправили оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов.

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Им поручено провести комплекс предупредительных мероприятий на случай ухудшения дорожной обстановки, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидается снег, на дорогах — гололедица, особенно сильная в горах. Кроме того, возможно налипание мокрого снега на провода.

«В случае осложнения дорожной ситуации будет организована работа мобильных пунктов обогрева для оказания помощи гражданам, а также информирование водителей-дальнобойщиков», — отметили в ГУ МЧС региона.

Отряды были направлены на несколько самых сложных участков трассы — это районы Симского перевала и Уреньги, а также поворота на поселок Нижний Атлян.

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