МЧС патрулирует трассу М-5
На федеральную трассу М-5 «Урал» отправили оперативные группы
На федеральную трассу М-5 «Урал» отправили оперативные группы
Им поручено провести комплекс предупредительных мероприятий на случай ухудшения дорожной обстановки, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидается снег, на дорогах — гололедица, особенно сильная в горах. Кроме того, возможно налипание мокрого снега на провода.
«В случае осложнения дорожной ситуации будет организована работа мобильных пунктов обогрева для оказания помощи гражданам, а также информирование водителей-дальнобойщиков», — отметили в ГУ МЧС региона.
Отряды были направлены на несколько самых сложных участков трассы — это районы Симского перевала и Уреньги, а также поворота на поселок Нижний Атлян.