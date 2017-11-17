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06:58 (мск), источник: АиФ Омск

Омская полиция сегодня ночью будет ловить пьяных водителей

Профилактическую операцию «Ночной город» проведут ночью с 17 на 18 ноября.

Источник: РИА "Новости"

Омская полиция сегодня ночью будут ловить пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Омской области.

Сегодня ночью, с 17 на 18 ноября, в Омске пройдёт профилактическая операция «Ночной город», в рамках которой госавтоинспекторы будут ловить пьяных водителей.

«Основная задача данного мероприятия — предупреждение автоаварий, в том числе по вине нетрезвых водителей, а также контроль за техническим состоянием транспортных средств, участвующих в дорожном движении», — сообщают в пресс-службе ГИБДД.

Госавтоинспекторы напоминают омичам, что даже небольшая доза алкоголя притупляет внимание и нарушает координацию движений автолюбителей. Сотрудники ГИБДД просят участников дорожного движения сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

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