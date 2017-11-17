Омская полиция сегодня ночью будет ловить пьяных водителей

Источник: РИА "Новости"

Омская полиция сегодня ночью будут ловить пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Омской области.

Сегодня ночью, с 17 на 18 ноября, в Омске пройдёт профилактическая операция «Ночной город», в рамках которой госавтоинспекторы будут ловить пьяных водителей.

«Основная задача данного мероприятия — предупреждение автоаварий, в том числе по вине нетрезвых водителей, а также контроль за техническим состоянием транспортных средств, участвующих в дорожном движении», — сообщают в пресс-службе ГИБДД.