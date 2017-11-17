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07:36 (мск), источник: Apiural.ru

В выходные в Екатеринбурге будет по-прежнему тепло

Дневные температуры будут колебаться около минус двух градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 53% 763 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ. В выходные в Екатеринбурге сохранится теплая для середины ноября погода. Дневные температуры будут колебаться около минус двух градусов. Ночью — до минус пяти. В субботу пройдет небольшой снег, ветер будет дуть с запада.

В субботу, 18 ноября, облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура воздуха днем — минус 2, ночью — минус 5. Ветер западный, 4−6 метров в секунду.

В воскресенье, 19 ноября, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем — минус 1, ночью — минус 3. Ветер западный, 3−5 метров в секунду.

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