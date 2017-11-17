В выходные в Екатеринбурге будет по-прежнему тепло
Дневные температуры будут колебаться около минус двух градусов.
Дневные температуры будут колебаться около минус двух градусов.
ЕКАТЕРИНБУРГ. В выходные в Екатеринбурге сохранится теплая для середины ноября погода. Дневные температуры будут колебаться около минус двух градусов. Ночью — до минус пяти. В субботу пройдет небольшой снег, ветер будет дуть с запада.
В субботу, 18 ноября, облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура воздуха днем — минус 2, ночью — минус 5. Ветер западный, 4−6 метров в секунду.
В воскресенье, 19 ноября, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем — минус 1, ночью — минус 3. Ветер западный, 3−5 метров в секунду.