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07:36 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Проект рекультивации отходов Байкальского ЦБК вызвал нарекания среди ученых

Проект рекультивации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, который представили на общественных слушаниях в Байкальске, вызвал нарекания среди ученых. По словам ученого Лимнологического института СО РАН Николая Сутурина, проект не пройдет экологическую экспертизу, а также технологии, представленные докладчиками, между собой не состыковываются. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Источник: IrkutskMedia.ru

Николай Сутурин отметил, что общественность пришла слушать про ОВОС, однако по нему не было сказано ни слова в соответствии с процедурой, которая предписана экологической экспертизе. Утилизация отходов согласно проекту будет производиться по двум технологиям: омоноличиванию и термолизу, которые между собой не состыковываются.

«Две технологии, которые нам представили докладчики, между собой не сходятся. Три раза было сказано, что все проекты прошли через положительную экспертизу. Первая дала отрицательное заключение, вторая экспертиза через шесть дней после отрицательной сделала положительное заключение. Если ее отменили, то нужно дать ответы на все те замечания, которые дала иркутская экспертиза в составе лучших специалистов области. Поэтому сейчас нужно вернуть все вопросы, представить организацию, которая может переработать проект и его реализовать, обязательно сделать проект защиты от селя всего полигона. Когда защита будет сделана, будем уже выбирать технологии, испытывать их в промышленном масштабе. Такой путь я считают правильным», — сообщил Николай Сутурин.

Главный эколог БЦБК Николай Алдохин заметил, что в проектах ни слова не говорится об аккумулированном сероводороде, который находится в этих картах. Однако концентрация сероводорода выше ПДК.

«Таким образом, мы получим 12 тысяч кв. метров загрязненного воздуха свыше ПДК. Это весь южный Байкал будет “хорошо” пахнуть. Далее, при данной концентрации и выше газ взрывоопасен, это может привести к соответствующим последствиям», — подчеркнул главный эколог БЦБК.

Директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов сказал на слушаниях, что им всем предлагают проголосовать, однако за что отдавать голос он понять не в состоянии.

«За что голосовать? Все, что мы слышали, это “все сделаем хорошо”, но нет ни схем, ни цифр, нет самого важного. Где указано, о том, насколько это будет нетоксично и безопасно? За 266 дней они хотят утилизировать со своей производительностью, однако только доставка связывающего вещества займет пять лет. Гипса в два раза меньше, чем других ингредиентов, невозможно по закону физики и химии связать то, что в два раза меньше с тем, что в два раза больше. Также в шлам-лигнине воды содержится около 90%, это надо учитывать. Что это будет за монолит, где жидкости в два раза больше, чем других составляющих? Про технологию термолиза вообще молчу. Наивно предполагать, что все будет 100% перерабатываться», — рассказал Андрей Федотов.

Директор Лимнологического института СО РАН также предложил задуматься над тем, что в проекте планируется взять технологию, которая делается по резине, говоря о том, что она такая же составляющая, как и отходы БЦБК. Это очень странно. Представленные документы ни в чем Андрея Федотова не убедили. Он не уверен, что компания способна выполнить такие работы.

Напомним, что проект рекультивации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината отправят на государственную экологическую экспертизу до 1 декабря. «Росгеология» совместно с инновационно-технологическим центром ИрНИТУ за свой счет провела работа по корректировке данного проекта, который был представлен на общественных слушаниях по оценке воздействия на окружающую среду мероприятий, связанных с ликвидацией отходов, накопленных в результате деятельности БЦБК в Байкальске.

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