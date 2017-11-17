Жители поселка Кавалерово обратились за помощью к врио губернатора Приморья

На дорогах поселка Кавалерово уже много лет отсутствует освещение, из-за этого гибнут люди. Участок трассы Осиновка — Рудная Пристань — постоянный участник сводок ДТП в Приморском крае, о которых не раз сообщали и «Вести: Приморье».