Жители поселка Кавалерово обратились за помощью к врио губернатора Приморья
На дорогах поселка Кавалерово уже много лет отсутствует освещение,
На дорогах поселка Кавалерово уже много лет отсутствует освещение,
Жители поселка Кавалерово обратились к врио губернатора Приморского края с просьбой помочь в решении многолетней проблемы. Видео обращение пришло на редакционный Whatsapp «Вести: Приморье».
Как говорится в обращении, на дорогах поселка Кавалерово уже долгие годы отсутствует освещение,
Местные жители просят врио губернатора края АндреяТарасенко просят посодействовать в решении проблемы с освещением дорог и тротуаров в поселке Кавалерово.