В Ростовской области выбрали лучшего библиотекаря-2017
В Ростове подвели итоги областного конкурса «Библиотекарь года-2017». В конкурсе принимали участие 20 специалистов из 18 районов Ростовской области.
В Ростове подвели итоги областного конкурса «Библиотекарь года-2017». В конкурсе принимали участие 20 специалистов из 18 районов Ростовской области.
Первое место поделили Артур Батыгян (Библиотечно-информационный центр имени А. И. Герцена) и Дарья Чувенкова (Донская государственная публичная библиотека).
Как уточнили в
Особенность конкурса этого года — целых 6 победителей. Призовые места заняли библиотекари из Батайска, Октябрьского, Верхнедонского, Кашарского районов. Торжественное награждение прошло на конференции «Библиотеки в формировании экологической культуры», где победители презентовали свои проекты.