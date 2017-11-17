В Ростовской области выбрали лучшего библиотекаря-2017

Первое место поделили Артур Батыгян (Библиотечно-информационный центр имени А. И. Герцена) и Дарья Чувенкова (Донская государственная публичная библиотека).

Как уточнили в пресс-службе правительства области, Артур Батыгян представил проект «Сетевая межбиблиотечная экологическая акция «Эко-сумка вместо пакета». А Дарья Чувенкова награждена за организацию фестиваля современного искусства «Экология культуры».