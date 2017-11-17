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12:27 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростовской области выбрали лучшего библиотекаря-2017

В Ростове подвели итоги областного конкурса «Библиотекарь года-2017». В конкурсе принимали участие 20 специалистов из 18 районов Ростовской области.

Первое место поделили Артур Батыгян (Библиотечно-информационный центр имени А. И. Герцена) и Дарья Чувенкова (Донская государственная публичная библиотека).

Как уточнили в пресс-службе правительства области, Артур Батыгян представил проект «Сетевая межбиблиотечная экологическая акция «Эко-сумка вместо пакета». А Дарья Чувенкова награждена за организацию фестиваля современного искусства «Экология культуры».

Особенность конкурса этого года — целых 6 победителей. Призовые места заняли библиотекари из Батайска, Октябрьского, Верхнедонского, Кашарского районов. Торжественное награждение прошло на конференции «Библиотеки в формировании экологической культуры», где победители презентовали свои проекты.

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