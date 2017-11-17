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07:44 (мск), источник: 365info.kz

Силовики стягиваются к микрорайону «Батыс-2» в Актобе

Власти города просят население сохранять спокойствие.

Источник: 365info.kz

17 ноября в Актобе в микрорайоне «Батыс-2» областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом будут проводиться антитеррористические учения. Как сообщили в пресс-службе областного штаба, мероприятия имеют плановый характер и направлены на повышение уровня готовности госорганов к угрозам террористического характера.

«Просим жителей и гостей города отнестись с пониманием к данным мероприятиям, а также сохранять спокойствие в период их проведения», — сказано в официальном сообщении борцов с терроризмом.

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