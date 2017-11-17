Силовики стягиваются к микрорайону «Батыс-2» в Актобе
Власти города просят население сохранять спокойствие.
Власти города просят население сохранять спокойствие.
17 ноября в Актобе в микрорайоне «Батыс-2» областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом будут проводиться антитеррористические учения. Как сообщили в
«Просим жителей и гостей города отнестись с пониманием к данным мероприятиям, а также сохранять спокойствие в период их проведения», — сказано в официальном сообщении борцов с терроризмом.