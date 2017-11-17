Силовики стягиваются к микрорайону «Батыс-2» в Актобе

17 ноября в Актобе в микрорайоне «Батыс-2» областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом будут проводиться антитеррористические учения. Как сообщили в пресс-службе областного штаба, мероприятия имеют плановый характер и направлены на повышение уровня готовности госорганов к угрозам террористического характера.