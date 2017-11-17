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07:53 (мск), источник: Восток Медиа

Во Владивостоке «зачищают» неправильно припаркованные автомобили

Очевидцы утверждают, что работы ведутся по чёткому плану.

Автомобили, припаркованные с нарушениями правил дорожного движения, организованно эвакуируют во Владивостоке. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

По словам очевидцев, сегодня около полудня эвакуировали несколько автомобилей, припаркованных на проезжей части возле магазина «Бубль-Гум» в проезде между улицами Светланская и Ивановская. Накануне аналогичную провели на перекрестке улиц Спортивной и Фадеева, где расчистили от «паркунов» так называемый «островок безопасности».

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», во Владивостоке действует 10 арест-площадок.

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