Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят»
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Лужков назвал отказ поддержать Медведева причиной отставки
Панин рассказал о заявлении Поклонской в полицию
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Табаков о словах Дюжева: дурное воспитание и малая образованность
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
Боярский жестко высказался о Бузовой со сцены премии «Аврора»
Побитый Бондарчуком режиссер показал справку
“Я - алкоголик”: Лолита Миляковская сделала заявление
«Любимая девочка!»: Овечкин обратился к Шубской
Ксения Собчак в странном платье с сеткой вышла в свет (фото)
Женщина собирает в Сети деньги на уменьшение груди
Настя Каменских подчеркнула фигуру мини-платьем - СМИ
Пугачева о новом имидже: Хочу быть моложавой мамой
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
10Последствия тайфуна Дамри
08:07 (мск), источник: VN.ru

Стиллавин оскорбился новосибирским соревнованием «Открой рот»

Популярный российский теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин обрушился с критикой на чемпионат по чтению «Открой рот», который зародился пять лет назад в Новосибирске и быстро распространился по всей стране. Звездного ведущего покоробило название чемпионата — «грубое и пошлое».

Критические замечания по поводу новосибирского чемпионата «Открой рот» Стиллавин разместил 16 ноября на своих страницах в соцсетях, снабдив текст откровенной картинкой. «Так назвали не профессиональное состязание ЛОР-врачей, не олимпиаду для стоматологов и даже не конференцию создателей видео для взрослых. Это — конкурс чтецов…» — отмечает возмущенный ведущий.

По мнению Стиллавина, «режущее слух» название конкурса звучит нагло и демонстрирует прикладное, коммерческое и оттого пошлое отношение к чтению новосибирских организаторов. «Представляется лишь образ бесцеремонного врача или, на худой конец, размалеванная яркой помадой похотливая женская пасть», — пояснил шоумен. Он выразил удивление, что «никто не посмел объяснить хозяевам конкурса, насколько далеки они от литературы, на которой, судя по всему, делают неплохие деньги», и добавил, что «продавать книги — это ни разу не то же самое, как торговать селедкой или сбывать ковролин».

Создатель соревнования Михаил Фаустов незамедлительно ответил Сергею Стиллавину, «который взрезал себе слух «Открой ротом». Новосибирский бизнесмен посетовал на то, что его чемпионат обозвали конкурсом, и саркастично заметил, что он «ужасно далек от литературы, в отличие от человека с простой русской фамилией Стиллавин».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Он-то, в отличие от меня, очень хорошо знает, что такое торговать селедкой или сбывать ковролин, а также отлично умеет считать деньги в чужих карманах. Уважаемый Стиллавин, имею сообщить вам и всем остальным присутствующим, что ОР — проект некоммерческий и таковым останется, покуда я, его основатель, жив», — написал Фаустов на своей странице «ВКонтакте».

Многие подписчики Стиллавина поддержали автора «Открой рот». «Кажется, просто от зависти такой пост родился. Гениальное название гениального чемпионата», — отметил один из пользователей. «А как вам название книги “В рот круглый год” Ники Белоцерковской. Не режет слух?» — спросил другой.

Чемпионат по чтению книг вслух «Открой рот» впервые был проведен в Новосибирске 29 января 2012 года для привлечения внимания к новому книжному магазину «Собачье сердце». «У меня с детства было желание придумать новый вид спорта. И я подумал: давайте устроим чемпионат по чтению вслух и назовем его “Открой рот”. Конкурс — что-то художественное, а чемпионат — это спорт. А по поводу самого названия… Я не представляю, как можно читать вслух с закрытым ртом», — заявил ранее Михаил Фаустов сайту «Год литературы».

Суть соревнования такова: участники читают отрывок книги, предложенный членами жюри, а те оценивают мастерство и артистизм. Идея оказалась востребована — чемпионат «Открой рот» сегодня проводится более чем в ста городах России.

В 2016-м в Новосибирске открылся одноименный бар «Открой рот», позиционирующий себя в том числе как «домашний стадион» для чемпионата. «Книги читаются вслух при помощи рта. Водка принимается вовнутрь при помощи рта. Это “Открой рот бар”, ребята», — подвели общий знаменатель хозяева учреждения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Патриоты» – победителям
Что известно о ДТП с микроавтобусом в Марий Эл
Белый дом отметил необходимость сотрудничества с Путиным
СМИ: спутники РФ получат солнечные батареи рекордного размера
Телеканалы РФ могут отказаться транслировать зимнюю Олимпиаду
От революции к биткоинам: что нужно знать о кризисе в Зимбабве
ТНТ решил отказаться от зарубежных фильмов
В Гамбурге разгорелся скандал из-за билетов на Rolling Stones
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Две модели Nissan покинули российский рынок Российские дилеры японской марки завершили продажи седанов Sentra и кроссоверов Pathfinder
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Сын Ксении Собчак растет настоящим богатырем (фото) 36-летняя Ксения Собчак опубликовала новый снимок своего сына Платона, которому через несколько дней исполнится год. 
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь