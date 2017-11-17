Стиллавин оскорбился новосибирским соревнованием «Открой рот»

Критические замечания по поводу новосибирского чемпионата «Открой рот» Стиллавин разместил 16 ноября на своих страницах в соцсетях, снабдив текст откровенной картинкой. «Так назвали не профессиональное состязание ЛОР-врачей, не олимпиаду для стоматологов и даже не конференцию создателей видео для взрослых. Это — конкурс чтецов…» — отмечает возмущенный ведущий.

По мнению Стиллавина, «режущее слух» название конкурса звучит нагло и демонстрирует прикладное, коммерческое и оттого пошлое отношение к чтению новосибирских организаторов. «Представляется лишь образ бесцеремонного врача или, на худой конец, размалеванная яркой помадой похотливая женская пасть», — пояснил шоумен. Он выразил удивление, что «никто не посмел объяснить хозяевам конкурса, насколько далеки они от литературы, на которой, судя по всему, делают неплохие деньги», и добавил, что «продавать книги — это ни разу не то же самое, как торговать селедкой или сбывать ковролин».

Создатель соревнования Михаил Фаустов незамедлительно ответил Сергею Стиллавину, «который взрезал себе слух «Открой ротом». Новосибирский бизнесмен посетовал на то, что его чемпионат обозвали конкурсом, и саркастично заметил, что он «ужасно далек от литературы, в отличие от человека с простой русской фамилией Стиллавин».

«Он-то, в отличие от меня, очень хорошо знает, что такое торговать селедкой или сбывать ковролин, а также отлично умеет считать деньги в чужих карманах. Уважаемый Стиллавин, имею сообщить вам и всем остальным присутствующим, что ОР — проект некоммерческий и таковым останется, покуда я, его основатель, жив», — написал Фаустов на своей странице «ВКонтакте».

Многие подписчики Стиллавина поддержали автора «Открой рот». «Кажется, просто от зависти такой пост родился. Гениальное название гениального чемпионата», — отметил один из пользователей. «А как вам название книги “В рот круглый год” Ники Белоцерковской. Не режет слух?» — спросил другой.

Чемпионат по чтению книг вслух «Открой рот» впервые был проведен в Новосибирске 29 января 2012 года для привлечения внимания к новому книжному магазину «Собачье сердце». «У меня с детства было желание придумать новый вид спорта. И я подумал: давайте устроим чемпионат по чтению вслух и назовем его “Открой рот”. Конкурс — что-то художественное, а чемпионат — это спорт. А по поводу самого названия… Я не представляю, как можно читать вслух с закрытым ртом», — заявил ранее Михаил Фаустов сайту «Год литературы».

Суть соревнования такова: участники читают отрывок книги, предложенный членами жюри, а те оценивают мастерство и артистизм. Идея оказалась востребована — чемпионат «Открой рот» сегодня проводится более чем в ста городах России.