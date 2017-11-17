В Башкирии появятся остановки общественного транспорта с тревожной кнопкой

Председатель Госкомитета республики по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов при общении с журналистами в агентстве «Башинформ» рассказал о перспективных направлениях дорожной отрасли в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

«До 2019 года включительно мы планируем, в том числе, провести работы по пересмотру системы организации общественных перевозок, то есть это и внедрение новых светофоров с поворотом налево. Собственно, это на сегодняшний день самая главная проблема с точки зрения развития трафика, ведь существующие перекрестки в некоторой степени представляют собой узкие места развития автомобильных потоков, — отметил глава ведомства. — В планах внедрение интеллектуальных транспортных систем, специальных выделенных полос для общественного транспорта, установка бордюрных ограждений, новых остановочных пунктов, оборудованных по современным технологиям — с тревожной кнопкой, с указанием времени прибытия транспортного средства».