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08:02 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии появятся остановки общественного транспорта с тревожной кнопкой

УФА, 17 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане появятся остановки общественного транспорта с тревожной кнопкой, новые светофоры и интеллектуальные транспортные системы.

Председатель Госкомитета республики по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов при общении с журналистами в агентстве «Башинформ» рассказал о перспективных направлениях дорожной отрасли в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

«До 2019 года включительно мы планируем, в том числе, провести работы по пересмотру системы организации общественных перевозок, то есть это и внедрение новых светофоров с поворотом налево. Собственно, это на сегодняшний день самая главная проблема с точки зрения развития трафика, ведь существующие перекрестки в некоторой степени представляют собой узкие места развития автомобильных потоков, — отметил глава ведомства. — В планах внедрение интеллектуальных транспортных систем, специальных выделенных полос для общественного транспорта, установка бордюрных ограждений, новых остановочных пунктов, оборудованных по современным технологиям — с тревожной кнопкой, с указанием времени прибытия транспортного средства».

Как сообщалось ранее, сегодня идет технологическое переоснащение дорожной сети, в том числе светофорной составляющей. Эта работа будет вестись и в 2018, и в 2019 годах, потому что прошлые системы уже изжили себя.

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