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07:51 (мск), источник: ИА Башинформ

Когда в Уфе на Дёмском шоссе снимут ограничение скорости 40 км/ч?

УФА, 17 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе 16 ноября на пресс-конференции по случаю Всемирного дня памяти жертв ДТП прозвучал вопрос, касающийся ограничения скорости движения на Дёмском шоссе. Дело в том, что в утренние и вечерние часы-пик здесь образуются многокилометровые и многочасовые пробки.

В ГИБДД ответили, что когда завершатся дорожные работы, тогда знак «40 км/ч» будет снят.

Председатель Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов отметил, что дёмская дорога — это один из знаковых объектов в целом по уфимской агломерации.

«Ситуация там сейчас выравнивается, до этого года она была хуже с точки зрения травматизма. Мы отслеживаем ситуацию. Когда мы ремонтируем дорогу, и она становится лучше по показателям, то на ней растет аварийность. В этой связи есть смысл попридержать ограничение скорости. Но с точки зрения дорожной составляющей отмечу, что при завершении ремонтных работ и укладке на отдельных участках асфальтобетонного покрытия требуется некоторое время, чтобы асфальт пришел в нормативное состояние — это месяц-два. Поэтому, возможно, что мы это ограничение еще некоторое время подержим, — пояснил Тимур Мухаметьянов. — В этом году мы работы завершаем, потому что сезон дорожного ремонта заканчивается, а в следующем году, частично, мы эту дорогу реанимируем. Но по факту основная часть уже завершена».

В дорожном ведомстве признали, что в идеале на данном участке нужна большая развязка, которая бы расширила этот узел.

«Но в настоящее время дорожный фонд у нас расписан до 2035 года, и не представляется возможным построить крупную развязку, если не будет трансфертов со стороны федерального центра, так как это очень дорогостоящий объект», — добавил руководитель Госкомитета.

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