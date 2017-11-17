Когда в Уфе на Дёмском шоссе снимут ограничение скорости 40 км/ч?

«Ситуация там сейчас выравнивается, до этого года она была хуже с точки зрения травматизма. Мы отслеживаем ситуацию. Когда мы ремонтируем дорогу, и она становится лучше по показателям, то на ней растет аварийность. В этой связи есть смысл попридержать ограничение скорости. Но с точки зрения дорожной составляющей отмечу, что при завершении ремонтных работ и укладке на отдельных участках асфальтобетонного покрытия требуется некоторое время, чтобы асфальт пришел в нормативное состояние — это месяц-два. Поэтому, возможно, что мы это ограничение еще некоторое время подержим, — пояснил Тимур Мухаметьянов. — В этом году мы работы завершаем, потому что сезон дорожного ремонта заканчивается, а в следующем году, частично, мы эту дорогу реанимируем. Но по факту основная часть уже завершена».