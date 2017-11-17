Когда в Уфе на Дёмском шоссе снимут ограничение скорости 40 км/ч?
УФА, 17 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе 16 ноября на
УФА, 17 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе 16 ноября на
В ГИБДД ответили, что когда завершатся дорожные работы, тогда знак «40 км/ч» будет снят.
Председатель Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов отметил, что дёмская дорога — это один из знаковых объектов в целом по уфимской агломерации.
«Ситуация там сейчас выравнивается, до этого года она была хуже с точки зрения травматизма. Мы отслеживаем ситуацию. Когда мы ремонтируем дорогу, и она становится лучше по показателям, то на ней растет аварийность. В этой связи есть смысл попридержать ограничение скорости. Но с точки зрения дорожной составляющей отмечу, что при завершении ремонтных работ и укладке на отдельных участках асфальтобетонного покрытия требуется некоторое время, чтобы асфальт пришел в нормативное состояние — это
В дорожном ведомстве признали, что в идеале на данном участке нужна большая развязка, которая бы расширила этот узел.
«Но в настоящее время дорожный фонд у нас расписан до 2035 года, и не представляется возможным построить крупную развязку, если не будет трансфертов со стороны федерального центра, так как это очень дорогостоящий объект», — добавил руководитель Госкомитета.