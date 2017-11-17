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08:04 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске задержали международный автобус с неисправными тормозами

Водителю предстояло преодолеть около 3 тысяч километров.

Сотрудники полка ДПС задержали в Красноярске автобус, который поехал в Бишкек (столицу Киргизии) с неисправными тормозами. Водитель неисправного автобуса намеревался преодолеть около 3 тысяч километров, ему предстояло находиться за рулем больше 40 часов.

При проверке технического состояния автобуса стражи порядка выявили неисправность тормозной системы. Автобус поместили на спецстоянку. 44 пассажира пересадили в другой автобус и направили к месту назначения. Один из пассажиров остался в Красноярске — его задержали за использование миграционной карты с признаками подделки.

В отношении водителя автобуса составили административный материал за управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой, а также за перевозку непристегнутых пассажиров. Общая сумма штрафов составила 1,5 тыс. рублей.

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