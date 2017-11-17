У Андрея Малахова родился первенец

Мальчик родился 16 ноября около 23:30 мск в подмосковном клиническом госпитале «Лапино». Вес новорожденного — 4,020 кг, рост — 54 см.

«Имя ребенка нам предстоит еще выбрать, хотим посмотреть на характер малыша», — заявил Малахов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BbksZT9Boos/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Канал РОССИЯ 1 | Синяя птица (@tvrussia)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-16T22:44:29+00:00">Ноя 16 2017 в 2:44 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

О том, что телеведущий ждет первенца, он сообщил в августе. Тогда он допустил возможность того, что уйдет в декретный отпуск. Как писал журнал ​StarHit, эти планы не нашли понимания у нового продюсера программы «Пусть говорят» Натальи Никоновой, которая «поставила вопрос ребром» — либо он остается вести программу, либо становится бебиситтером.

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12 августа Малахов покинул «Первый канал». По данным источников РБК, это было связано с конфликтом внутри команды. Однако сам Малахов свое решение объяснил желанием стать человеком, «который принимает решения». Телеведущий рассказал, что пришел на канал студентом, и, хотя ему удалось стать известным ведущим, он продолжал работать с теми же ​людьми, «которые относятся к тебе, как к сыну полка».

В августе он опубликовал ​открытое письмо гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту, в котором рассказал, что время, проведенное на канале, стало «частью моего ДНК». «45 лет — важный рубеж в жизни мужчины, 25 из них я отдал вам [Константину Эрнсту] и «Первому каналу», — подчеркнул он.