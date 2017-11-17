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14:12 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Уик-энд на Среднем Урале будет скользким

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Источник: УралИнформБюро

Грядущие выходные в Свердловской области порадуют снегом и теплой погодой. Однако ложкой дегтя станут морозные ночи — местами столбики термометров опустятся до минус 14 градусов, а значит, на подтаявших днем дорогах образуется гололедица. Водителям стоит быть осторожнее, особенно в дальних поездках.

Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, днем 17 ноября ожидается до 2 градусов ниже нуля, ночью пройдет снег. В последующие два дня потеплеет до нуля, осадки местами сохранятся, по ночам — минус 4−9 градусов. Ветер преимущественно западный с порывами до 15 метров в секунду.

В Екатеринбурге днем в пятницу воздух прогреется до минус 2 градусов, начнется снег, который будет идти и на следующий день. Днем в субботу потеплеет до минус 1 градуса, а в воскресенье — до нуля. Ночью ожидается до 5 градусов ниже нуля.

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