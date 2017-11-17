Уик-энд на Среднем Урале будет скользким

Источник: УралИнформБюро

Грядущие выходные в Свердловской области порадуют снегом и теплой погодой. Однако ложкой дегтя станут морозные ночи — местами столбики термометров опустятся до минус 14 градусов, а значит, на подтаявших днем дорогах образуется гололедица. Водителям стоит быть осторожнее, особенно в дальних поездках.

Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, днем 17 ноября ожидается до 2 градусов ниже нуля, ночью пройдет снег. В последующие два дня потеплеет до нуля, осадки местами сохранятся, по ночам — минус 4−9 градусов. Ветер преимущественно западный с порывами до 15 метров в секунду.