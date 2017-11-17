Мэрия Омска назвала места продаж елок
В Ленинском округе подвели итоги аукционов по размещению елочных базаров.
В Ленинском округе подвели итоги аукционов по размещению елочных базаров.
На торги было выставлено 22 лота. При выборе мест учитывалось прошлогоднее расположение елочных базаров, а также пожелания жителей и возможность размещения базаров в микрорайонах. В итоге было определено 9 мест для продажи главного новогоднего украшения.
Купить сосну, ель или пихту можно будет по адресам: просп. Сибирский, 7; ул. 19-я Марьяновская, 41; ул. Красной Звезды, 27; ул. 6-я Станционная, 31; ул. Гуртьева, 19; ул. Д. Бедного, 69; ул. Котельникова, 12 и ул. Крыловская, 23.
«Это неокончательный список мест продажи хвойных деревьев», — уточнил начальник отдела развития потребительского рынка и торговли администрации Ленинского округа Михаил Полковников.
В начале декабря пройдет еще один аукцион, на котором определят дополнительные места продажи деревьев.