Снег в выходные обойдет Хабаровск стороной

В Хабаровске на предстоящие выходные синоптики не прогнозируют осадков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Будет морозно.

— В краевом центре в течение выходных осадков не ожидается. Ветер будет дуть западного направления с силой 5−10 метров в секунду, а 19 ноября усилится до 14 метров в секунду. Ночные температуры будут в пределах 22−24 градусов мороза, а днем ожидаем 13−15 градусов, — говорит начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

— Сейчас на территорию Хабаровского края достаточно морозно. На этой неделе по температурному фону мы идем ниже нормы на 7 градусов. Потепление ожидается на следующей неделе, вместе с очередным снежным циклоном. Однако осадки в ближайшие два дня все же пройдут по территории края.