Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ходченкова и Снигирь на премьере «Хождения по мукам»
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
ПФР ответил на слова Кудрина об отсутствии денег для пенсионеров
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Кевина из «Один дома» забыли не случайно: отец всё подстроил?Питер Маккалистер тайно ненавидел сына и намеренно не взял его с собой в поездку в Париж. Такую теорию выдвинул портал Indy100
Боярский высказался про Дюжева и его словах о зрителях и "туфте"
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Боярский жестко высказался о Бузовой со сцены премии «Аврора»
Побитый Бондарчуком режиссер показал справку
СМИ: Моника Беллуччи показала обнаженное фото в молодости
Киев: Минск вонзил нож в спину Украине
Ксения Собчак в странном платье с сеткой вышла в свет (фото)
Женщина собирает в Сети деньги на уменьшение груди
Настя Каменских подчеркнула фигуру мини-платьем - СМИ
Пугачева о новом имидже: Хочу быть моложавой мамой
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
08:29 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Снег в выходные обойдет Хабаровск стороной

Потепление ожидается на следующей неделе.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 53% 763 мм рт. ст. 4 м/с

В Хабаровске на предстоящие выходные синоптики не прогнозируют осадков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Будет морозно.
— В краевом центре в течение выходных осадков не ожидается. Ветер будет дуть западного направления с силой 5−10 метров в секунду, а 19 ноября усилится до 14 метров в секунду. Ночные температуры будут в пределах 22−24 градусов мороза, а днем ожидаем 13−15 градусов, — говорит начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

— Сейчас на территорию Хабаровского края достаточно морозно. На этой неделе по температурному фону мы идем ниже нормы на 7 градусов. Потепление ожидается на следующей неделе, вместе с очередным снежным циклоном. Однако осадки в ближайшие два дня все же пройдут по территории края.

— Небольшой снег и метель ожидается в Советско-Гаванском районе. Возможно усиление ветра на побережье до 18 метров в секунду. Далее циклон начнет смещаться на север и там уже под его влияние попадет Нижний Амур. Ожидается усиление северо-западного ветра до 23−28 метров в секунду, на побережье до 33 метров в секунду. По температурному фону будет прохладно. Ночью 23−28 градусов мороза, в горах до 35 градусов мороза. Днем от 10 до 17 градусов мороза, на побережье 5−10 градусов, — отметила Галина Брынцева.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Снег в выходные обойдет Хабаровск стороной
Хабаровск - новый Лос-Анжелес
Что известно о ДТП с микроавтобусом в Марий Эл
Телеканалы РФ могут отказаться транслировать зимнюю Олимпиаду
Белый дом назвал необходимым сотрудничество с Путиным
СМИ: спутники РФ получат солнечные батареи рекордного размера
У Андрея Малахова родился первенец
ТНТ решил отказаться от зарубежных фильмов
В Гамбурге разгорелся скандал из-за билетов на Rolling Stones
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Две модели Nissan покинули российский рынок Российские дилеры японской марки завершили продажи седанов Sentra и кроссоверов Pathfinder
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Сын Ксении Собчак растет настоящим богатырем (фото) 36-летняя Ксения Собчак опубликовала новый снимок своего сына Платона, которому через несколько дней исполнится год. 
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь