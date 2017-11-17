Repubblica: скончался экс-глава «Коза ностра» Тото Риина
В 1993 году Риина был арестован и приговорен к 26 пожизненным срокам в тюрьме строгого режима.
В 1993 году Риина был арестован и приговорен к 26 пожизненным срокам в тюрьме строгого режима.
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Итальянский мафиози, бывший глава «Коза ностра» Тото Риина ушел из жизни в пятницу в возрасте 87 лет в итальянском городе Парма. Об этом сообщила газета La Repubblica.
Тото (Сальваторе) Риина, которого также называли «коротышкой» за его небольшой рост, был последним так называемым «боссом боссов» мафии.
За год до ареста Риины его жертвами стали судья Джованни Фальконе, а также его ближайший соратник, прокурор Палермо Паоло Борселлино.
В последний раз Риина фигурировал — уже из тюрьмы — в судебном разбирательстве по делу о предполагаемом сговоре государства с мафией. Как полагают следователи, государственные чиновники могли пойти на сговор с преступниками, чтобы в обмен на освобождение десятков мафиози положить конец развязанному в стране внутреннему террору (в начале 90-х годов в крупнейших городах Италии прогремело несколько взрывов, организованных мафией).
В последние дни, после двух перенесенных ранее операций, Риина находился в состоянии комы. С согласия министра юстиции Италии Андреа Орландо к умирающему «крестному отцу» были допущены ближайшие родственники. Ранее адвокаты Риины неоднократно обращались в Кассационный суд Италии с просьбой о смягчении ему меры пресечения, «чтобы дать ему возможность достойно умереть» — сообщалось, что у мафиози было выявлено несколько тяжких патологий. Все подобные ходатайства защиты неизменно отклонялись.