Repubblica: скончался экс-глава «Коза ностра» Тото Риина

Источник: AP 2017

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Итальянский мафиози, бывший глава «Коза ностра» Тото Риина ушел из жизни в пятницу в возрасте 87 лет в итальянском городе Парма. Об этом сообщила газета La Repubblica.

Тото (Сальваторе) Риина, которого также называли «коротышкой» за его небольшой рост, был последним так называемым «боссом боссов» мафии.

Арестованный в 1993 году, он обвинялся в убийстве около 40 человек и причастности к сотням заказных убийств, в связи с чем был приговорен к 26 пожизненным срокам в тюрьме строгого режима.

За год до ареста Риины его жертвами стали судья Джованни Фальконе, а также его ближайший соратник, прокурор Палермо Паоло Борселлино.

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В последний раз Риина фигурировал — уже из тюрьмы — в судебном разбирательстве по делу о предполагаемом сговоре государства с мафией. Как полагают следователи, государственные чиновники могли пойти на сговор с преступниками, чтобы в обмен на освобождение десятков мафиози положить конец развязанному в стране внутреннему террору (в начале 90-х годов в крупнейших городах Италии прогремело несколько взрывов, организованных мафией).