Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Малинин рассказал о предательстве жены - измену не прощу
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
Актриса Мерил Стрип назвала восхищающую ее ведущую из России
Какая одежда опасна для здоровья
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Кевина из «Один дома» забыли не случайно: отец всё подстроил?Питер Маккалистер тайно ненавидел сына и намеренно не взял его с собой в поездку в Париж. Такую теорию выдвинул портал Indy100
Борис Корчевников рассказал о болезни и своем увольнении
Боярский о Дюжеве, его словах о зрителях и "туфте"
Боярский жестко высказался о Бузовой со сцены премии «Аврора»
Побитый Бондарчуком режиссер показал справку
“Я - алкоголик”: Лолита Миляковская сделала заявление
«Любимая девочка!»: Овечкин обратился к Шубской
Джанабаева в откровенном наряде пришла на премию в Москве (фото)
Никита Пресняков опубликовал милое послание своей жене
«Не люблю эту бабушку»: глава Хакасии запретил помогать Лыковой
Каменских подчеркнула фигуру мини-платьем - СМИ
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
8Внутри Монголии
08:47 (мск), источник: ТАСС

Repubblica: скончался экс-глава «Коза ностра» Тото Риина

В 1993 году Риина был арестован и приговорен к 26 пожизненным срокам в тюрьме строгого режима.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Итальянский мафиози, бывший глава «Коза ностра» Тото Риина ушел из жизни в пятницу в возрасте 87 лет в итальянском городе Парма. Об этом сообщила газета La Repubblica.

Тото (Сальваторе) Риина, которого также называли «коротышкой» за его небольшой рост, был последним так называемым «боссом боссов» мафии.

Арестованный в 1993 году, он обвинялся в убийстве около 40 человек и причастности к сотням заказных убийств, в связи с чем был приговорен к 26 пожизненным срокам в тюрьме строгого режима.

За год до ареста Риины его жертвами стали судья Джованни Фальконе, а также его ближайший соратник, прокурор Палермо Паоло Борселлино.

Читайте также
За итальянскую мафию взялись капитально

В последний раз Риина фигурировал — уже из тюрьмы — в судебном разбирательстве по делу о предполагаемом сговоре государства с мафией. Как полагают следователи, государственные чиновники могли пойти на сговор с преступниками, чтобы в обмен на освобождение десятков мафиози положить конец развязанному в стране внутреннему террору (в начале 90-х годов в крупнейших городах Италии прогремело несколько взрывов, организованных мафией).

В последние дни, после двух перенесенных ранее операций, Риина находился в состоянии комы. С согласия министра юстиции Италии Андреа Орландо к умирающему «крестному отцу» были допущены ближайшие родственники. Ранее адвокаты Риины неоднократно обращались в Кассационный суд Италии с просьбой о смягчении ему меры пресечения, «чтобы дать ему возможность достойно умереть» — сообщалось, что у мафиози было выявлено несколько тяжких патологий. Все подобные ходатайства защиты неизменно отклонялись.

4 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Маккейн возмущен сопоставлением RT со СМИ США
Как прошли похороны Михаила Задорнова
Телеканалы РФ могут отказаться транслировать зимнюю Олимпиаду
В Марий Эл в день траура по погибшим в ДТП приспустят флаги
Белый дом назвал необходимым сотрудничество с Путиным
Илон Маск показал беспилотную фуру Tesla
ТНТ решил отказаться от зарубежных фильмов
В Гамбурге разгорелся скандал из-за билетов на Rolling Stones
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Две модели Nissan покинули российский рынок Российские дилеры японской марки завершили продажи седанов Sentra и кроссоверов Pathfinder
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь