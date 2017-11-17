Екатеринбургской певице Чичериной запретили въезд на Украину
На Украине вступил в силу закон, запрещающий гастроли российских артистов, которые, по мнению Киева, создают «угрозу национальной безопасности».
На Украине вступил в силу закон, запрещающий гастроли российских артистов, которые, по мнению Киева, создают «угрозу национальной безопасности».
Среди звезд эстрады и екатеринбургская рокерша Юлия Чичерина.
Как сообщает РИА «Новости», согласно документу, артисты, попавшие в «черный список», вообще не смогут выступать на Украине, а остальные должны соответствовать целому ряду требований. В частности, за месяц до планируемых гастролей организаторы должны запросить у Службы безопасности сведения о том, может ли артист въезжать в страну. Ответить на такой запрос СБУ должна в течение 10 дней. Только после этого организатор может заключить договор с артистом.
Нарушение закона грозит штрафом в 50−100 минимальных размеров заработной платы, то есть от 160 до 320 тысяч гривен.
Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, Министерство культуры Украины с августа 2015 года составляет черный список российских деятелей культуры, «угроза национальной безопасности» со стороны которых заключается преимущественно в том, что они бывали в Крыму. В настоящее время в списке более 100 человек, среди которых: Юлия Чичерина, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и другие.