Екатеринбургской певице Чичериной запретили въезд на Украину

Среди звезд эстрады и екатеринбургская рокерша Юлия Чичерина.

Как сообщает РИА «Новости», согласно документу, артисты, попавшие в «черный список», вообще не смогут выступать на Украине, а остальные должны соответствовать целому ряду требований. В частности, за месяц до планируемых гастролей организаторы должны запросить у Службы безопасности сведения о том, может ли артист въезжать в страну. Ответить на такой запрос СБУ должна в течение 10 дней. Только после этого организатор может заключить договор с артистом.

Нарушение закона грозит штрафом в 50−100 минимальных размеров заработной платы, то есть от 160 до 320 тысяч гривен.