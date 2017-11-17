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09:08 (мск), источник: VN.ru

Погода на выходные 18—19 ноября в Новосибирске: короткая оттепель

Теплые суббота и воскресенье ожидают жителей Новосибирской области, прошедших на этой неделе испытание 20-градусными морозами. Местами температура даже достигнет плюсовых значений. Однако вслед за короткой оттепелью вновь придут холода, предсказывают синоптики.

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В последние дни погода в Новосибирской области подвергалась быстрым изменениям. «У нас сейчас идут волны тепла и холода с интервалом в двое суток: два дня тепло, два дня холодно. В пятницу морозы будут слабеть. Но на 20—21 ноября уже вновь намечается волна холода. Стабильности в атмосфере нет», — рассказал VN.ru пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

По данным «Западно-Сибирского УГМС», если ночью 17 ноября наблюдались температуры в минус 13−15 градусов, то уже к утру мороз ослабел до минус 9−11 градусов, и днем столбик термометра будет держаться в районе минус 3−5 градусов. Осадков в пятницу не ожидается, на дорогах гололедица.

По-настоящему теплая погода установится в субботу, 18 ноября. Днем температура будет колебаться около нулевой отметки — от минус 3 до плюс 2 градусов. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, с метелями и порывистым ветром до 6−11 метров в секунду. Чуть более прохладно, около минус 1−3 градусов, будет в воскресенье. Снегопады в этот день сохранятся.

Росгидрометцентр, «Яндекс. Погода» и Weather.com дружно предсказывает более стабильные погодные условия. Они прогнозируют, что плюсовых температур в выходные не будет, температура воздуха составит минус 1−5 градусов, пройдут снегопады. Но в понедельник-среду, считают синоптики, подобная погода сохранится.

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