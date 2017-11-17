Погода на выходные 18—19 ноября в Новосибирске: короткая оттепель

В последние дни погода в Новосибирской области подвергалась быстрым изменениям. «У нас сейчас идут волны тепла и холода с интервалом в двое суток: два дня тепло, два дня холодно. В пятницу морозы будут слабеть. Но на 20—21 ноября уже вновь намечается волна холода. Стабильности в атмосфере нет», — рассказал VN.ru пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

По данным «Западно-Сибирского УГМС», если ночью 17 ноября наблюдались температуры в минус 13−15 градусов, то уже к утру мороз ослабел до минус 9−11 градусов, и днем столбик термометра будет держаться в районе минус 3−5 градусов. Осадков в пятницу не ожидается, на дорогах гололедица.

По-настоящему теплая погода установится в субботу, 18 ноября. Днем температура будет колебаться около нулевой отметки — от минус 3 до плюс 2 градусов. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, с метелями и порывистым ветром до 6−11 метров в секунду. Чуть более прохладно, около минус 1−3 градусов, будет в воскресенье. Снегопады в этот день сохранятся.