В Башкирии судебные приставы разыскали должницу, отказывающуюся содержать свою трехлетнюю дочь

Должница всячески скрывалась от приставов: по месту жительства отсутствовала, официально нигде не работала, имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, не имела Тогда суд объявил гражданку в розыск и изменил меру пресечения на заключение под стражу сроком на 3 года 10 месяцев. Когда ее нашли, выяснилось, что женщина находится еще и в федеральном розыске за уклонение от лишения свободы за незаконное приобретение, хранение, перевозку и изготовление наркотиков в крупном размере.