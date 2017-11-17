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09:04 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии судебные приставы разыскали должницу, отказывающуюся содержать свою трехлетнюю дочь

УФА, 17 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкирии судебные приставы разыскали гражданку, находящуюся в федеральном розыске. Должница по алиментам судом была обязана выплачивать четверть заработка на содержание своей трехлетней дочери, которая на тот момент жила и воспитывалась в детском доме.

Должница всячески скрывалась от приставов: по месту жительства отсутствовала, официально нигде не работала, имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, не имела Тогда суд объявил гражданку в розыск и изменил меру пресечения на заключение под стражу сроком на 3 года 10 месяцев. Когда ее нашли, выяснилось, что женщина находится еще и в федеральном розыске за уклонение от лишения свободы за незаконное приобретение, хранение, перевозку и изготовление наркотиков в крупном размере.

«Осужденная воспользовалась тем, что ей была предоставлена условная отсрочка от исполнения наказания. И вместо того, чтобы в данный период примерным поведением доказать свое исправление, она перестала отмечаться в органах исполнения наказания», — сообщили в УФССП России по РБ.

Судебные приставы, установив личность разыскиваемой, доставили ее в отдел, а потом передали подсудимую сотрудникам ГУФСИН России по РБ для доставления ее в следственный изолятор.

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