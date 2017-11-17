Сироту с женой и ребенком заселили в отравленную бензолом квартиру в Ивделе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября, ИА УралПолит.Ru. Следственные органы проверяют информацию о том, что сироту с женой и ребенком заселили в квартиру, где они отравились бензолом.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября, ИА УралПолит.Ru. Следственные органы проверяют информацию о том, что сироту с женой и ребенком заселили в квартиру, где они отравились бензолом.
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По данному сообщению следственным отделом по Ивделю области организовано проведение доследственной проверки.
Эту квартиру семья, состоящая из супружеской пары и их малолетней дочери, получила недавно. Жилье предназначено для
«В один из дней в сентябре 2017 года все трое жильцов указанной квартиры были экстренно госпитализированы в местную больницу в связи с ухудшившимся состоянием здоровья», — говорится в сообщении.
Сотрудники Роспотребнадзора установили, что в отдельных квартирах дома есть превышение норм бензола.
«В рамках доследственной проверки следователем СКР будут установлены все обстоятельства, при которых произошел указанный инцидент, и ситуации будет дана объективная правовая оценка… Планируется… проанализировать документацию, касающуюся строительства данного дома, соблюдения при возведении здания… норм, обеспечивающих охрану здоровья проживающих в жилье граждан», — сообщает СУ СК.
Для установления причины ухудшения здоровья людей и определения степени нанесенного им вреда будут проведены соответствующие экспертные исследования.
По итогам проверки органами СКР будет принято решение о возбуждении уголовного дела.