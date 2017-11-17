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09:03 (мск), источник: УралПолит.ру

​Сироту с женой и ребенком заселили в отравленную бензолом квартиру в Ивделе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября, ИА УралПолит.Ru. Следственные органы проверяют информацию о том, что сироту с женой и ребенком заселили в квартиру, где они отравились бензолом.

На интернет-портале одного из федеральных телеканалов опубликован видеосюжет об ухудшении состояния здоровья трех человек (в том числе, малолетнего ребенка), проживающих в городе Ивдель. Согласно сообщению, им стало плохо из-за повышенной концентрации вредного вещества в их квартире, сообщает СУ СК России по Свердловской области.

По данному сообщению следственным отделом по Ивделю области организовано проведение доследственной проверки.

Эту квартиру семья, состоящая из супружеской пары и их малолетней дочери, получила недавно. Жилье предназначено для детей-сирот (таковым является глава семьи).

«В один из дней в сентябре 2017 года все трое жильцов указанной квартиры были экстренно госпитализированы в местную больницу в связи с ухудшившимся состоянием здоровья», — говорится в сообщении.

Сотрудники Роспотребнадзора установили, что в отдельных квартирах дома есть превышение норм бензола.

«В рамках доследственной проверки следователем СКР будут установлены все обстоятельства, при которых произошел указанный инцидент, и ситуации будет дана объективная правовая оценка… Планируется… проанализировать документацию, касающуюся строительства данного дома, соблюдения при возведении здания… норм, обеспечивающих охрану здоровья проживающих в жилье граждан», — сообщает СУ СК.

Для установления причины ухудшения здоровья людей и определения степени нанесенного им вреда будут проведены соответствующие экспертные исследования.

По итогам проверки органами СКР будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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