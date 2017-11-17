Соцсети взволновала загадка «монстра» из аппарата МРТ

Бен Инглис, который управляет установкой МРТ в центре визуализации мозга Калифорнийского университета в Беркли, публикует в своем блоге результаты необычных исследований. Он уже показывал своим читателям, как выглядит мозг дельфинов, китов и дрессированных собак.

Однако в этот раз Инглис не стал раскрывать все карты сразу и опубликовал в Twitter фото, предложив читателям угадать, кто был помещен в аппарат МРТ на этот раз. На опубликованном исследователем изображении можно увидеть существо с гигантскими глазами, на лице которого застыл ужас, пишет Live Science.

Подписчики Инглиса выдали множество догадок. Одни предположили, что эксперты исследовали клоуна, другие увидели лягушку, третьи — лося. Кто-то и вовсе предположил, что к ученым попало существо, известное как порг, из вскоре выходящего в прокат фильма «Звездные войны».