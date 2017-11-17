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09:15 (мск), источник: Моя Планета

Соцсети взволновала загадка «монстра» из аппарата МРТ

Американский исследователь Бен Инглис, отвечающий за сканирование мозга в крупной американской лаборатории, предложил пользователям соцсетей по фото угадать существо, оказавшееся в аппарате магниторезонансной томографии (МРТ).

Бен Инглис, который управляет установкой МРТ в центре визуализации мозга Калифорнийского университета в Беркли, публикует в своем блоге результаты необычных исследований. Он уже показывал своим читателям, как выглядит мозг дельфинов, китов и дрессированных собак.

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Однако в этот раз Инглис не стал раскрывать все карты сразу и опубликовал в Twitter фото, предложив читателям угадать, кто был помещен в аппарат МРТ на этот раз. На опубликованном исследователем изображении можно увидеть существо с гигантскими глазами, на лице которого застыл ужас, пишет Live Science.

Подписчики Инглиса выдали множество догадок. Одни предположили, что эксперты исследовали клоуна, другие увидели лягушку, третьи — лося. Кто-то и вовсе предположил, что к ученым попало существо, известное как порг, из вскоре выходящего в прокат фильма «Звездные войны».

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Вскоре Инглис все-таки дал ответ на свою загадку. Оказалось, что ученые исследовали мозг морского льва, которого пришлось усыпить в возрасте одного года из-за лептоспироза.

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Соцсети взволновала загадка «монстра» из аппарата МРТ
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