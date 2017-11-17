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09:28 (мск), источник: PROUFU.ru

ГИБДД Башкирии предупреждает о гололеде и советует воздержаться от поездок

Наряды ДПС сегодня будут патрулировать наиболее сложные и опасные участки республиканских и федеральных автодорог.

ГИБДД Башкирии предупреждает водителей о гололедице на дорогах.

В утренние часы на дорогах республики наблюдалось ухудшение погодных условий: обильно выпал снег, на дорожном покрытии образовались снежные накаты и гололедица.

Наряды ДПС сегодня будут патрулировать наиболее сложные и опасные участки республиканских и федеральных автодорог. Экипажи будут стараться помогать участникам дорожного движения.

Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок. На дорогах советуют соблюдать скоростной режим, интервал и дистанцию между автомобилями. Не оставлять автомобили на проезжей части и в местах, где парковка запрещена.

Пешеходам напоминают, что тормозной путь автомобилей в гололед значительно возрастает. В плохую погоду и в темное время необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

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