ГИБДД Башкирии предупреждает о гололеде и советует воздержаться от поездок
Наряды ДПС сегодня будут патрулировать наиболее сложные и опасные участки республиканских и федеральных автодорог.
Наряды ДПС сегодня будут патрулировать наиболее сложные и опасные участки республиканских и федеральных автодорог.
ГИБДД Башкирии предупреждает водителей о гололедице на дорогах.
В утренние часы на дорогах республики наблюдалось ухудшение погодных условий: обильно выпал снег, на дорожном покрытии образовались снежные накаты и гололедица.
Наряды ДПС сегодня будут патрулировать наиболее сложные и опасные участки республиканских и федеральных автодорог. Экипажи будут стараться помогать участникам дорожного движения.
Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок. На дорогах советуют соблюдать скоростной режим, интервал и дистанцию между автомобилями. Не оставлять автомобили на проезжей части и в местах, где парковка запрещена.
Пешеходам напоминают, что тормозной путь автомобилей в гололед значительно возрастает. В плохую погоду и в темное время необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.