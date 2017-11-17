В Башкирии женщины согласны получать меньше мужчин

В Башкирии служба исследований HeadHunter провели анализ свыше 200 тысяч резюме, размещенных с начала 2017 года, и пришли к выводу, что женщины готовы зарабатывать меньше мужчин.

-Мужчины в среднем рассчитывают на вознаграждение 50 000 рублей, а женщины — 33 000. При этом женщины более реально оценивают свои зарплатные ожидания — они почти всегда совпадают со средней зарплатой, которую предлагают работодатели.