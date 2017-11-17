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09:44 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

До 18 тепла в воскресенье — какой будет погода на выходных в Краснодарском крае

Краснодар, 17 ноября, KrasnodarMedia. В предстоящие выходные кубанцев ожидают осенние температурные качели — суббота будет довольно прохладной и в кубанской столице, и в целом по краю. А вот в воскресный день воздух прогреется до 18−20 тепла. Осадков в Краснодаре не прогнозируется, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на кубанский Гидрометцентр.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 53% 763 мм рт. ст. 4 м/с

В пятницу, 17 ноября, в Краснодаре без осадков. Ветер северо-восточный 4−9 м/с, днем 6−11 м/с. Температура воздуха днем 8−10° тепла. В субботу в кубанской столице ясно и до 13 выше нуля, в воскресенье — облачно с прояснениями и до 18 тепла.

В крае в пятницу, 17 ноября, без осадков. Ветер северо-восточный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 6−11°. На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 6−11 м/с, местами порывы 12−17 м/с. Температура воздуха днем 10−15°, по югу до 18°.

В выходные в крае преимущественно без осадков, лишь в воскресенье вечером местами кратковременный дождь. Ветер восточный, юго-восточный 5−10 м/с, в воскресенье местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха в субботу, 18 ноября, ночью 0…+5°, при прояснении до −1…−3°, днем 7−12°, местами до 15° тепла.

В воскресенье, 19 ноября, ночью и утром +3…+8°, в юго-восточных предгорьях около 0°; днем 12−17°, местами до 20° выше нуля.

На Черноморском побережье в воскресенье местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный 6−11 м/с, местами порывы 12−17 м/с. Температура воздуха ночью 8−13°, днем 17−19° выше нуля.

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