До 18 тепла в воскресенье — какой будет погода на выходных в Краснодарском крае

В пятницу, 17 ноября, в Краснодаре без осадков. Ветер северо-восточный 4−9 м/с, днем 6−11 м/с. Температура воздуха днем 8−10° тепла. В субботу в кубанской столице ясно и до 13 выше нуля, в воскресенье — облачно с прояснениями и до 18 тепла.

В крае в пятницу, 17 ноября, без осадков. Ветер северо-восточный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 6−11°. На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 6−11 м/с, местами порывы 12−17 м/с. Температура воздуха днем 10−15°, по югу до 18°.

В выходные в крае преимущественно без осадков, лишь в воскресенье вечером местами кратковременный дождь. Ветер восточный, юго-восточный 5−10 м/с, в воскресенье местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха в субботу, 18 ноября, ночью 0…+5°, при прояснении до −1…−3°, днем 7−12°, местами до 15° тепла.

В воскресенье, 19 ноября, ночью и утром +3…+8°, в юго-восточных предгорьях около 0°; днем 12−17°, местами до 20° выше нуля.