Снега не будет: точный прогноз погоды в Молдове на 18 и 19 ноября

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 ноя окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 17 ноября, на территории всей страны ожидается пасмурная погода, температура воздуха составит + 4 + 6 С. Несмотря на прогнозы синоптиков, звучавшие в начале недели, снега сегодня не будет.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха составит + 6−7 С в Кишиневе и + 7 С на юге.

Атмосферное давление повышенное. Возможны небольшие геомагнитные бури. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +4 С днем, а ночью +2 С.

В центре республики ожидается от +6 до + 7 С в дневные часы и +1 +2 С — ночью. На юге температура поднимется до + 6 градусов днем и +4 С в ночные часы.

В ближайшие дни — 18 и 19 ноября — ожидается малооблачная погода, возможны осадки. В целом температура будет держаться на уровне + 3 + 5 С.

Праздники

Почитается 17 ноября память пресвитера Ермея и епископа Мирского Никандра. Оба мученика, согласно преданию, были учениками святого Тита, который, в свою очередь, был последователем апостола Павла. Никандр и Ермей прославились тем, что активно занимались проповедованием и распространением христианского учения, многих язычников им удалось обратить в свою веру. Однако правители узнали о деятельности Ермея и Никандра, после чего арестовали их и потребовали отречься от своей веры в пользу язычества. На это проповедники ответили отказом, за что были подвергнуты многочисленным мучениям.

Очень боялись 17 ноября нечистой силы, говоря о том, что, попав в человеческое жилище, она может начать пакостить: бить посуду, ссорить между собой членов семьи, может устроить пожар. Особенно привлекательными для духов были пустые дома или избы, в которых двери не закрыты. Поэтому, крестьяне обычно 17 ноября запирали двери и не приглашали в гости даже самых близких родственников.

Несмотря на многочисленные запреты, молодежь собиралась в этот день шумной компанией. Молодые люди и девушки веселились, могли гулять практически до рассвета.

Народные традиции