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10:00 (мск), источник: Комсомольская правда

К концу 2019 года на «зеленой» ветке метро появятся семь новых составов

Первые четыре из них выйдут на линию в следующем году.

Семь новейших составов для петербургского метрополитена поставит компания «Вагонмаш». Именно она стала победителем конкурса на портале госзакупок. Все новые поезда будут перевозить пассажиров зеленой ветки питерской подземки.

Стартовой ценой проекта называли сумму в 4 миллиарда 68 миллионов рублей. «Октябрьский электровагоноремонтный завод» предложил выполнить заказа за сумму на 61 миллион меньше. Но «Вагонмаш» перебил ставку конкурента и заявил, что сможет исполнить заказ на 81 миллион дешевле, то есть за 3 миллиарда 987 миллионов рублей.

Все семь составов должны выйти на Невско-Василеостровскую линию до конца 2019 года. Причем первые четыре поезда по шесть вагонов каждый «Вагонмаш» обязан поставить уже в следующем году.

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