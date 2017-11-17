К концу 2019 года на «зеленой» ветке метро появятся семь новых составов

Семь новейших составов для петербургского метрополитена поставит компания «Вагонмаш». Именно она стала победителем конкурса на портале госзакупок. Все новые поезда будут перевозить пассажиров зеленой ветки питерской подземки.

Стартовой ценой проекта называли сумму в 4 миллиарда 68 миллионов рублей. «Октябрьский электровагоноремонтный завод» предложил выполнить заказа за сумму на 61 миллион меньше. Но «Вагонмаш» перебил ставку конкурента и заявил, что сможет исполнить заказ на 81 миллион дешевле, то есть за 3 миллиарда 987 миллионов рублей.