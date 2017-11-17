Госавтоинспекция призывает воронежцев сдать кровь для пострадавших в ДТП
Акция будет проходить в областной станции переливания крови с 10 до 13 часов.
Акция будет проходить в областной станции переливания крови с 10 до 13 часов.
Сегодня воронежская Госавтоинспекция проводит акцию «Сдай кровь — подари жизнь!», посвящённую Всемирному дню памяти жертв ДТП.
На областной станции переливания крови все желающие могут сдать кровь пострадавшим в автомобильных авариях. При себе доноры должны иметь паспорт.
Медики обращают внимание, что завтрак в день сдачи крови обязателен, а вот от жирной пищи и алкогольных напитков накануне стоит отказаться.