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09:38 (мск), источник: Вести - Воронеж

Госавтоинспекция призывает воронежцев сдать кровь для пострадавших в ДТП

Акция будет проходить в областной станции переливания крови с 10 до 13 часов.

Источник: Вести - Воронеж

Сегодня воронежская Госавтоинспекция проводит акцию «Сдай кровь — подари жизнь!», посвящённую Всемирному дню памяти жертв ДТП.

На областной станции переливания крови все желающие могут сдать кровь пострадавшим в автомобильных авариях. При себе доноры должны иметь паспорт.

Медики обращают внимание, что завтрак в день сдачи крови обязателен, а вот от жирной пищи и алкогольных напитков накануне стоит отказаться.

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