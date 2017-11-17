Омичи пожаловались на приписки в квитанциях по электроэнергии

Это коснулось домов по ул. Б. Хмельницкого, 148, ул. 6-я Линия, 191 и ул. Бульварная, 15, которые находятся под управлением УК «Сибжилсервис» и УК «Альянс». В этих домах продолжили налаженную систему снятия и передачи показаний электросчетчиков через совет дома напрямую через личный кабинет на сайте «Омской энергосбытовой компании», что пришлось не по нраву УК.

«В октябре обе управляющие организации решили поуправлять расходом ОДН. И абсолютно по всем домам передали показания квартирных счетчиков с расчетом на среднее или предыдущее потребление. То есть к показаниям сентября прибавили средний расход или расход сентября и выдали новые показания за снятые. При этом ОДН по дому 191 по улице 6-я Линия составил отрицательное значение, то есть выиграла от этого управляющая организация, получив от нас оплату за этот период ОДНа по электроэнергии по нормативу. То есть “Омская энергосбытовая компания” получила оплату “замаскированного” ОДН от жильцов, а не от УК», — рассказала «СуперОмску» председатель совета дома по ул. 6-я Линия, 191 Мария Заздравных.

Перерасчет жильцы смогут получить лишь в июле 2018 года, а все это время деньгами, получается, будет беспроцентно пользоваться управляющая организация. Произошедшее, по мнению жильцов, стало возможным благодаря «лазейкам» в электронной базе учета «Омской энергосбытовой компании». Система учитывает только показания, которые больше, вне зависимости от того, кто их внес: сам потребитель, уполномоченное лицо собственников, УК или контролер энергосбыта. При этом неважно, верные данные или нет.

«В октябре 2017 контролер “ОЭК” должен был снимать контрольные показания квартирных счетчиков. Электронный личный кабинет на их сайте показывает, что все приписанные показания внесены 20 октября, а в квитанции указано, что контролер был 16 октября. На квартиру приписки составили от 5 до 67 кВт, в целом по дому 278 кВт — больше 10% от ежемесячного расхода всех квартир», — пояснила Заздравных.