Минтранс Самарской области обменяется дорогами с Росавтодором

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«Есть предложение Росавтодора об обмене дорогами, — сказал Иван Пивкин. — Предлагают принять в область ряд дорог федерального значения, и передать на баланс Росавтодора ряд дорог областного значения. Мы должны сделать полное межевание дорог, которыми заинтересовался Росавтодор. Это обход Сызрани, а так же Обводная автодорога Самары. Они предлагают взять на областной баланс дорогу от магазина Икеа до въезда в Самару, а с южного направления участок дороги А-300 и подъезда к Оренбургу, начиная от Обводной — то что окажется внутри нашего кольца».

По данным ФКУ «Поволжуправтодор», протяженность федеральных дорог на территории Самарской области составляет почти 700 км — это М-5 «Урал» с подъездами к Самаре, Ульяновску и Оренбургу, А-300 (Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном), Р-228 (Сызрань — Волгоград).

Врио министра также сообщил, что в областной Дорожный фонд на 2018 г. заложены средства на возмещения по изъятию земельных участков в размере 5 млн руб., а также на государственную регистрацию земель под существующую сеть автомобильных дорог — 25 млн рублей.