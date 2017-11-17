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11:16 (мск), источник: Volga News

Минтранс Самарской области обменяется дорогами с Росавтодором

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области планирует передать Росавтодору ряд автодорог областного подчинения взамен на участки федеральных дорог. Об этом сообщил глава областного дорожного ведомства Иван Пивкин 16 ноября на заседании профильного комитета Самарской губернской думы.

Источник: Reuters

«Есть предложение Росавтодора об обмене дорогами, — сказал Иван Пивкин. — Предлагают принять в область ряд дорог федерального значения, и передать на баланс Росавтодора ряд дорог областного значения. Мы должны сделать полное межевание дорог, которыми заинтересовался Росавтодор. Это обход Сызрани, а так же Обводная автодорога Самары. Они предлагают взять на областной баланс дорогу от магазина Икеа до въезда в Самару, а с южного направления участок дороги А-300 и подъезда к Оренбургу, начиная от Обводной — то что окажется внутри нашего кольца».

По данным ФКУ «Поволжуправтодор», протяженность федеральных дорог на территории Самарской области составляет почти 700 км — это М-5 «Урал» с подъездами к Самаре, Ульяновску и Оренбургу, А-300 (Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном), Р-228 (Сызрань — Волгоград).

Врио министра также сообщил, что в областной Дорожный фонд на 2018 г. заложены средства на возмещения по изъятию земельных участков в размере 5 млн руб., а также на государственную регистрацию земель под существующую сеть автомобильных дорог — 25 млн рублей.

Кроме того, в бюджете ведомства предусмотрена оплата налога на имущество 745 млн руб. — это средства, не включенные в Дорфонд, их облминфин доводит до минтранса отдельно.

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