Япония наградила узбекистанца императорским орденом

Источник: Podrobno.uz

Фозилов удостоен награды за заслуги в сохранении истории японских интернированных лиц в Узбекистане и охране кладбища японских граждан. Он в течение 40 лет занимался благоустройством и контролем состояния могил японских граждан на кладбище в Яккасарайском районе Ташкента.

Отметим, что отец Фозилова также являлся смотрителем данного кладбища на протяжении 60 лет, в связи с чем по поручению первого президента Узбекистана Ислама Каримов кладбище переименовали в «Фозил-Ота».

«Фозилов продолжал отцовское дело на кладбище японских граждан. Состоянием кладбище были впечатлены бывшие японские интернированные лица, их родственники, японские туристы, а также сам премьер-министр Японии Синдзо АБЭ, посетивший кладбище в ходе официального визита в Узбекистан в октябре 2015 года», — отмечают в японском посольстве.