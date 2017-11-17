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09:48 (мск), источник: Podrobno.uz

Япония наградила узбекистанца императорским орденом

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Смотритель столичного кладбища «Фозил-Ота» Мирокил Фозилов награжден императорским Орденом восходящего солнца, серебряных лучей. Об этом сообщает посольство Японии в Узбекистане.

Источник: Podrobno.uz

Фозилов удостоен награды за заслуги в сохранении истории японских интернированных лиц в Узбекистане и охране кладбища японских граждан. Он в течение 40 лет занимался благоустройством и контролем состояния могил японских граждан на кладбище в Яккасарайском районе Ташкента.

Отметим, что отец Фозилова также являлся смотрителем данного кладбища на протяжении 60 лет, в связи с чем по поручению первого президента Узбекистана Ислама Каримов кладбище переименовали в «Фозил-Ота».

«Фозилов продолжал отцовское дело на кладбище японских граждан. Состоянием кладбище были впечатлены бывшие японские интернированные лица, их родственники, японские туристы, а также сам премьер-министр Японии Синдзо АБЭ, посетивший кладбище в ходе официального визита в Узбекистан в октябре 2015 года», — отмечают в японском посольстве.

Орден Восходящего солнца уступает по важности лишь ордену Хризантемы, который присуждается только членам императорской фамилии, коронованным особам из других стран и главам государств.

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